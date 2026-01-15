EEUU presiona a México para que permita a sus fuerzas combatir a los cárteles, según NYT

15 ene (Reuters) - Estados Unidos está intensificando la presión sobre México para que permita a las fuerzas militares estadounidenses llevar a cabo operaciones conjuntas para desmantelar laboratorios de fentanilo dentro del país, informó el jueves el New York Times, citando a funcionarios estadounidenses.

Los funcionarios estadounidenses quieren que las fuerzas estadounidenses, ya sean tropas de Operaciones Especiales u oficiales de la CIA, acompañen a los soldados mexicanos en las redadas contra presuntos laboratorios de fentanilo, dijo el informe, citando a múltiples funcionarios no identificados.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a Fox News la semana pasada que los cárteles dirigían México y sugirió que Estados Unidos podría atacar objetivos terrestres para combatirlos, en una de una serie de amenazas de desplegar la fuerza militar estadounidense contra los cárteles de la droga.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo esta semana que descartaba una intervención militar estadounidense para combatir a los cárteles de la droga tras una "buena conversación" con Trump sobre seguridad y narcotráfico.

La solicitud de Estados Unidos a México para usar fuerzas estadounidenses se renovó después de que las fuerzas de Washington capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro en una incursión el 3 de enero, dijo el informe del New York Times.

Sheinbaum ha declinado previamente ofertas de acción militar de Trump.

Reuters no pudo verificar de inmediato el reporte del New York Times. La Casa Blanca y la cancillería de México no respondieron de inmediato a una solicitud de Reuters para hacer comentarios fuera del horario regular de trabajo. (Reporte de Ananya Palyekar en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)