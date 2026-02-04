EEUU presiona para ampliar las conversaciones con Irán más allá de la cuestión nuclear

Por Simon Lewis y Humeyra Pamuk

WASHINGTON, 4 feb (Reuters) -

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán ⁠tendrán que incluir el arsenal de ⁠misiles de Teherán y otras cuestiones, afirmó el miércoles el secretario de Estado, Marco Rubio, mientras que la república islámica declaró que solo discutiría su programa nuclear, no sus ⁠misiles.

Las conversaciones ‌entre ambos ​países, en medio del temor a un enfrentamiento militar, están previstas para el viernes, e Irán presiona ​para que las negociaciones se limiten al debate sobre su prolongada disputa nuclear con ‌los países occidentales.

"Si los iraníes quieren reunirse, estamos listos", ‌dijo Rubio, y añadió que las conversaciones tendrían ​que incluir el alcance de los misiles balísticos de Irán, su apoyo a grupos de Oriente Medio y su trato a su propio pueblo, además de la disputa nuclear.

Sin embargo, un funcionario iraní de alto rango afirmó que las conversaciones solo versarían sobre el programa nuclear y que su programa de misiles "no se discutiría".

La reunión iba a tener lugar en Turquía, pero un funcionario del golfo Pérsico, otro funcionario regional y la prensa afiliada al Estado iraní ⁠afirmaron que se esperaba que las conversaciones tuvieran lugar en Omán.

Rubio afirmó que el enviado estadounidense Steve Witkoff estaba listo para ​las conversaciones, pero que la ubicación "aún se estaba negociando" después de que Irán hubiera aceptado previamente un formato concreto.

Irán quería que la reunión se celebrara en Omán como continuación de las rondas anteriores y pidió un cambio de ubicación con respecto a Turquía, dijo el funcionario regional.

El objetivo era evitar que las discusiones se extendieran a cuestiones como los misiles balísticos de Teherán, agregó.

Los esfuerzos diplomáticos se producen tras ⁠las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de emprender acciones militares contra Irán durante la sangrienta represión de los ​manifestantes el mes pasado y el despliegue de más poder naval en el golfo Pérsico.

Después de que Israel y Estados Unidos bombardearan la república islámica el año pasado, las fricciones han avivado los temores en la región de que se ‍produzca una gran conflagración que se extienda o provoque un caos prolongado en Irán.

Según algunas fuentes, Trump sigue sopesando la opción de lanzar ataques contra Irán. El republicano ha advertido de que probablemente ocurrirán "cosas malas" si no se alcanza un acuerdo.

Trump, que no llegó a cumplir sus amenazas de intervenir, ha exigido desde entonces concesiones nucleares a Irán ​y ha enviado una flotilla a sus costas.

Los dirigentes iraníes están cada vez más preocupados de que un ataque estadounidense pueda romper su control del poder al empujar a una población ya enfurecida a volver a las calles, (Reporte de Simon Lewis, Humeyra ‍Pamuk, Andrew Mills y Parisa Hafezi; editado en español por María Bayarri Cárdenas y Javier Leira)