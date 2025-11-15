EEUU presiona por resolución de la ONU sobre Gaza mientras Rusia propone alternativa

NACIONES UNIDAS (AP) — Estados Unidos intensificó el viernes sus llamados para lograr un consenso en la ONU sobre su plan para Gaza, mientras Rusia circuló una propuesta rival que eliminaría la referencia a una autoridad transicional que se suponía estaría encabezada por el presidente Donald Trump y pide a Naciones Unidas que presente opciones para una fuerza internacional de estabilización.

Estados Unidos y ocho países que han desempeñado un papel en alcanzar el frágil alto el fuego entre Israel y Hamás después de más de dos años de guerra en Gaza instaron a la “rápida adopción” del último borrador de resolución estadounidense por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, compuesto por 15 miembros. Solo uno de los ocho está en el consejo: Pakistán.

La declaración conjunta con Qatar, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Indonesia, Pakistán, Jordania y Turquía se produjo después de que Estados Unidos enfrentó objeciones esta semana e hiciera cambios en su propuesta ante la ONU para incluir un lenguaje más definido sobre la autodeterminación palestina, según un diplomático de la ONU informado sobre el asunto que habló bajo condición de anonimato para discutir las negociaciones.

Se espera que tanto el último borrador estadounidense como la propuesta rusa se sometan a votación a principios de la próxima semana, dijo el diplomático, agregando que el plan estadounidense podría obtener los nueve votos necesarios para ser aprobado, con Rusia y China probablemente absteniéndose en lugar de usar sus vetos.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que el plan de alto el fuego de Trump “es el mejor camino hacia la paz en Oriente Medio” y dijo que la resolución estadounidense permitirá que el esfuerzo avance.

La resolución de Estados Unidos respalda el plan de alto el fuego de 20 puntos de Trump, que propone una Junta de Paz aún por establecer como una autoridad transicional que él encabezaría. También autorizaría una fuerza internacional de estabilización en Gaza con un amplio mandato, que incluye supervisar las fronteras, proporcionar seguridad y desmilitarizar el territorio.

Los países árabes y otros que han expresado interés en participar en la fuerza de estabilización han indicado que tal mandato es necesario para que contribuyan con tropas.

Después de enfrentar objeciones de algunos miembros del Consejo de Seguridad de la ONU de que la resolución no contemplaba un futuro Estado palestino independiente, Estados Unidos hizo revisiones.

Ahora dice que después de que las reformas a la Autoridad Palestina se “lleven a cabo fielmente y el desarrollo de Gaza haya avanzado, las condiciones pueden estar en su lugar para un camino creíble hacia la autodeterminación y la estadidad palestina”.

El borrador de resolución rival de Rusia, obtenido el viernes por The Associated Press, incluye un lenguaje más fuerte en apoyo a la estadidad palestina junto a Israel y enfatiza que Cisjordania y Gaza deben unirse como un estado bajo la Autoridad Palestina.

La misión de Rusia en la ONU dijo en un comunicado que tomó la medida porque el Consejo de Seguridad de la ONU, que es responsable de mantener la paz y la seguridad internacionales, “debe recibir un papel legítimo y las herramientas necesarias para garantizar la rendición de cuentas y el control”.

Rusia dijo que las resoluciones del consejo también deben reafirmar decisiones fundamentales, “en primer lugar, la solución de dos estados para el arreglo israelí-palestino”.

Moscú afirmó que esas disposiciones no estaban en el borrador estadounidense, por lo que circuló su propio texto cuyo objetivo es “enmendar el concepto estadounidense y llevarlo a conformidad” con decisiones previas del consejo.

“Nos gustaría enfatizar que nuestro documento no contradice la iniciativa estadounidense”, dijo la misión rusa. “Por el contrario, señala los incansables esfuerzos de los mediadores —Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía— sin los cuales el tan esperado alto el fuego y la liberación de rehenes y detenidos habrían sido imposibles”.

Rusia dijo que también acoge con satisfacción las disposiciones del plan de Trump que lograron el alto el fuego, la liberación de rehenes y detenidos, el intercambio de cuerpos y la reanudación del acceso humanitario y la entrega de ayuda.

El jueves, la misión de Estados Unidos ante Naciones Unidas advirtió en un comunicado que “los intentos de sembrar discordia” tienen “consecuencias graves, tangibles y completamente evitables para los palestinos en Gaza”. Instó al consejo a unirse y aprobar el último borrador de resolución estadounidense.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.