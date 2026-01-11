EEUU presionará para disminuir dependencia de China en tierras raras

Por Andrea Shalal

WASHINGTON, 11 ene (Reuters) - El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, instará a los países del Grupo de los Siete y a otros países a redoblar sus esfuerzos para reducir su dependencia de minerales esenciales procedentes de China cuando reciba el lunes a una decena de altos funcionarios de finanzas, informó un alto funcionario estadounidense.

En la reunión, que comenzará con una cena el domingo por la noche, participarán ministros de Finanzas o ministros del gabinete de las economías avanzadas del G7, la Unión Europea, Australia, India, Corea del Sur y México, dijo el funcionario, que no estaba autorizado a hablar públicamente.

En conjunto, la agrupación representa el 60% de la demanda mundial de minerales críticos.

"La urgencia es el tema del día. Es una empresa muy grande. Hay muchos ángulos diferentes, muchos países diferentes implicados y realmente necesitamos movernos más rápido", dijo el funcionario.

El viernes, Bessent declaró a Reuters que llevaba presionando para que se celebrara una reunión aparte sobre este tema desde la cumbre de líderes del G7 celebrada en Canadá en junio, en la que hizo una presentación sobre las tierras raras ante los jefes de Estado de Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón, Canadá, Alemania, Francia, Italia y la Unión Europea.

Los líderes acordaron un plan de acción en la cumbre para asegurar sus cadenas de suministro e impulsar sus economías, pero Bessent se ha sentido frustrado por la falta de urgencia demostrada por los asistentes, dijo el funcionario.

Aparte de Japón, que tomó medidas después de que China cortara abruptamente sus suministros de minerales críticos en 2010, los miembros del G7 siguen dependiendo en gran medida de los minerales críticos procedentes de China, que ha amenazado con imponer estrictos controles a la exportación.

China domina la cadena de suministro de minerales críticos, ya que refina entre el 47% y el 87% del cobre, el litio, el cobalto, el grafito y las tierras raras, según la Agencia Internacional de la Energía. Estos minerales se utilizan en tecnologías de defensa, semiconductores, componentes de energías renovables, baterías y procesos de refinado.

Se espera que Estados Unidos emita una declaración tras la reunión, pero no es probable que se adopten medidas conjuntas concretas, añadió el funcionario.

INSTA A LOS DEMÁS A SEGUIR SU EJEMPLO

"Estados Unidos está en posición de convocar a todos, mostrar liderazgo y compartir lo que tenemos en mente para el futuro", dijo el funcionario.

"Estamos dispuestos a movernos con aquellos que sientan un nivel similar de urgencia (...) y otros pueden unirse a medida que se den cuenta de lo grave que es esto".

El funcionario no dio detalles sobre qué otros pasos planeaba la administración Trump, que está promoviendo la producción nacional y reducir la dependencia de China a través de acuerdos con Australia, Ucrania y otros productores.

(Reportaje de Andrea Shalal; Editado en español por Juana Casas)