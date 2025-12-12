EEUU pretende poner una advertencia severa en las vacunas para el COVID: CNN

12 dic (Reuters) - La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos tiene la intención de incluir un "recuadro negro" como advertencia en las vacunas para el COVID-19, informó el viernes CNN, que citó a dos personas familiarizadas con los planes de la agencia.

El "recuadro negro" es el tipo de advertencia más grave, que pone de relieve riesgos importantes como efectos secundarios relevantes y restricciones.

El plan para instalar las advertencias en las inyecciones COVID está siendo dirigido por Vinay Prasad, jefe médico y científico de la FDA y director del Centro de Evaluación e Investigación Biológica de la agencia, añadió el artículo.

El mes pasado, Prasad comunicó a su personal en un memorando que las vacunas COVID probablemente habían contribuido a la muerte de al menos 10 niños por inflamación del corazón.

Los fabricantes de vacunas Moderna, Pfizer y Novavax, así como el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, no respondieron inmediatamente a las peticiones de comentarios de Reuters.

La FDA está investigando las muertes posiblemente relacionadas con las vacunas COVID-19 en múltiples grupos de edad como parte de una revisión de seguridad, dijo el martes un portavoz del HHS.

El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., un escéptico de las vacunas desde hace mucho tiempo, ha cambiado bruscamente la política del Gobierno sobre las vacunas COVID, limitando el acceso a las personas mayores de 65 años, así como a aquellas con enfermedades subyacentes.

El plan para añadir la advertencia no se ha finalizado y aún puede cambiar, informó CNN.

No quedó claro de inmediato si los planes para las advertencias, que se espera que se den a conocer a finales de año, se aplicarían solo a las vacunas de ARNm o a todas las vacunas COVID, y si se aplicarían a todos los grupos de edad, añadió el informe.

Las vacunas de Pfizer y su socio BioNTech y Moderna utilizan la tecnología del ARN mensajero, mientras que la vacuna de Novavax es más tradicional y se basa en proteínas. (Reportaje de Sriparna Roy en Bengaluru. Edición en español de Javier López de Lérida)