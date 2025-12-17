EEUU: Profesor del MIT hallado muerto en su casa cerca de Boston

Así lo informan hoy los medios estadounidenses.

Nuno F.G. Loureiro, de 47 años y de origen portugués, fue encontrado el lunes por la noche en su casa en el elegante suburbio bostoniano de Brookline.

Fue transportado al hospital con heridas de bala y fue declarado muerto el martes, informó la oficina del fiscal del distrito del condado de Norfolk.

La oficina del fiscal indicó que la investigación por homicidio está en curso.

La universidad declaró que Loureiro era "miembro del cuerpo docente en los departamentos de Ciencias e Ingeniería Nuclear y de Física, así como director del Plasma Science and Fusion Center del MIT".

Loureiro deseaba convertirse en científico desde su infancia, según lo informado por el MIT.

Este talentoso científico se unió a la facultad del MIT en 2016 y "rápidamente se hizo conocido como un erudito creativo, un administrador talentoso y un mentor entusiasta", declaró en un comunicado la presidenta del MIT, Sally Kornbluth. (ANSA).