WASHINGTON, 8 dic (Reuters) - Estados Unidos restringió las importaciones de otras tres empresas chinas, entre ellas COFCO Sugar Holdings Co. Ltd., por prácticas de trabajo forzoso que afectan a uigures y otras minorías en China, según informó el viernes el gobierno estadounidense.

Las empresas -que producen desde azúcar hasta transformadores de red e hilo- se añadirán a la Lista de Entidades de la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso de los Uigures, que restringe la importación de bienes relacionados con lo que Washington considera como un genocidio en curso contra las minorías de la región china de Xinjiang.

La inclusión de COFCO Sugar Holding Co. Ltd, Sichuan Jingweida Technology Group Co, Ltd, y Anhui Xinya New Materials Co, Ltd elevará a 30 el número total de empresas en la lista.

(Reporte de Karen Freifeld y Doina Chiacu; editado en español por Carlos Serrano)