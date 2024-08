Eeuu prohíbe las importaciones de otras cinco empresas chinas por trabajos forzados de los uigures

Por Karen Freifeld

8 ago (Reuters) - Estados Unidos prohibió el jueves las importaciones de otras cinco empresas chinas por presuntas violaciones de los derechos humanos de los uigures, según una publicación del gobierno, como parte de su esfuerzo por eliminar de la cadena de suministro local los productos fabricados con trabajo forzado.

Entre las empresas figuran Rare Earth Magnesium Technology Group Holdings, con sede en Hong Kong, y su matriz, Century Sunshine Group Holdings, que fabrican fertilizantes de magnesio y productos de aleación de magnesio. También está incluida Zijin Mining Group Co, filial de Xinjiang Habahe Ashele Copper Co, que extrae metales no ferrosos.

Las empresas afectadas no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Las empresas se añadieron a la Lista de Entidades de la Ley de Prevención de los Trabajos Forzados de los Uigures, que restringe las importaciones vinculadas a lo que el gobierno estadounidense califica de genocidio continuado de las minorías en la región occidental china de Xinjiang.

La lista incluye ahora más de 70 entidades vinculadas a productos como prendas de algodón, piezas de automóvil, suelos de vinilo y paneles solares.

La lista identifica a quienes colaboran con el gobierno de la región autónoma uigur de Xinjiang para reclutar y transportar fuera de la región a uigures, kazajos, kirguisos o miembros de otros grupos perseguidos, y a quienes se abastecen de material procedente de la región o de personas que colaboran con el gobierno de Xinjiang.

Funcionarios estadounidenses afirman que las autoridades chinas han establecido campos de trabajo para uigures y otros grupos minoritarios musulmanes en Xinjiang. Pekín niega cualquier abuso. (Reportaje de Karen Freifeld; información adicional de Alexandra Alper en Washington. Editado en español por Juana Casas)

