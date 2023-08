Eeuu prohíbe productos de dos empresas con sede en china por prácticas de trabajo forzado: dhs

WASHINGTON, 1 ago (Reuters) - Estados Unidos prohibirá los productos de dos empresas con sede en China como parte de su esfuerzo por eliminar el uso de prácticas de trabajo forzado en la cadena de suministro estadounidense, informó el martes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

La medida va dirigida a Camel Group Co. Ltd., fabricante de baterías, y Chenguang Biotech Group Co. Ltd., fabricante de especias y extractos.

La medida tiene por objeto promover la rendición de cuentas por "el genocidio en curso y los crímenes contra la humanidad" contra los uigures y otros grupos religiosos y minorías étnicas en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, dijo el departamento.

"Seguiremos trabajando con todos nuestros socios para mantener fuera del comercio estadounidense los bienes fabricados con trabajos forzados procedentes de Xinjiang, facilitando al mismo tiempo el flujo del comercio legítimo", dijo en un comunicado el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

Un total de 24 entidades han sido añadidas a la Lista de Entidades de la Ley de Prevención del Trabajo Forzado Uigur (UFLPA), dijo el DHS. (Reporte de Jasper Ward; editado en español por Carlos Serrano)

Reuters