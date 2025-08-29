EEUU prohibirá a algunos palestinos ir a la Asamblea de la ONU

Por Michelle Nichols y Ali Sawafta

NACIONES UNIDAS/RAMALA, Cisjordania, 29 ago (Reuters) - Estados Unidos anunció el viernes que prohibirá la entrada a algunos funcionarios palestinos que deseen asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre, después de que varios aliados de Washington se comprometieran a reconocer a Palestina como Estado durante la cumbre.

El Departamento de Estado dijo que estaba denegando y revocando visados a miembros de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y de la Autoridad Palestina (AP), con sede en Cisjordania, pero no entregó los nombres de los afectados.

En un comunicado, el Departamento reiteró las antiguas acusaciones de Estados Unidos e Israel de que la AP y la OLP no habían repudiado el terrorismo mientras presionaban para el "reconocimiento unilateral" de un Estado palestino.

Las autoridades palestinas rechazan las acusaciones y afirman que décadas de conversaciones mediadas por Estados Unidos no han logrado poner fin a la ocupación israelí ni garantizar un Estado palestino independiente.

En un comunicado, el Departamento de Estado afirmó que "redunda en interés de nuestra seguridad nacional exigir responsabilidades a la OLP y a la AP por incumplir sus compromisos y socavar las perspectivas de paz".

Los Gobiernos suelen enviar grandes delegaciones a la Asamblea. Las restricciones podrían reducir la presencia palestina en una cumbre en la que Gran Bretaña, Francia, Australia y Canadá se han comprometido a reconocer formalmente el Estado de Palestina.

Los palestinos llevan mucho tiempo intentando crear un Estado independiente en las zonas ocupadas de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este a través de un proceso de paz mediado.

Las promesas de reconocimiento de las potencias occidentales reflejan la frustración por la guerra de Israel en Gaza, que ha matado a decenas de miles de personas y ha desencadenado una crisis de hambre. También reflejan el enfado por la construcción de asentamientos israelíes en Cisjordania, considerada el corazón de un posible Estado palestino.

El presidente de la AP, Mahmoud Abbas, tiene previsto viajar a Nueva York para asistir a la reunión anual en la sede de la ONU en Manhattan. No estaba claro si Abbas estaba incluido en las restricciones.

La oficina de Abbas se mostró sorprendida por la decisión sobre el visado y argumentó que violaba el "acuerdo sobre la sede" de la ONU, en virtud del cual Estados Unidos está obligado a permitir el acceso de diplomáticos extranjeros a la sede de la ONU en Nueva York.

No dijo si su visado había sido revocado o denegado.

Washington ha dicho que puede denegar visados por motivos de seguridad, terrorismo o política exterior. El Departamento de Estado dijo que la misión de la Autoridad Palestina ante la ONU, compuesta por funcionarios con sede permanente allí, no estaría incluida en las restricciones.

Stephane Dujarric, portavoz de la ONU, dijo que la ONU discutiría la cuestión de los visados con el Departamento de Estado, "en línea con el acuerdo de la sede de la ONU entre la ONU y Estados Unidos". (Ryan Patrick Jones (Toronto), Michelle Nichols (Naciones Unidas) y Ali Sawafta (Ramala). Edición en español de Javier López de Lérida)