EEUU promete defender territorio de la OTAN tras incursión de drones rusos en Polonia

(Actualiza con comentarios de EEUU, Rusia; cambia redacción)

NACIONES UNIDAS, 12 sep (Reuters) - Estados Unidos comunicó el viernes al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que "defendería cada centímetro del territorio de la OTAN" tras la supuesta incursión de un dron ruso en Polonia.

"Estados Unidos apoya a nuestros aliados de la OTAN ante estas alarmantes violaciones del espacio aéreo", declaró la embajadora en funciones de Estados Unidos ante la ONU, Dorothy Shea, ante los 15 miembros del organismo.

La declaración parecía destinada a tranquilizar a la OTAN después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que la incursión de drones ruso en Polonia podría haber sido un error.

Shea también señaló que Rusia ha intensificado su campaña de bombardeos contra Ucrania desde que Trump se reunió con el presidente ruso, Vladímir Putin, en Alaska, como parte de su intento de negociar el fin de la guerra que Moscú libra desde hace más de tres años en Ucrania.

"Estas acciones, a las que ahora se suma la violación del espacio aéreo de un aliado de Estados Unidos, ya sea de forma intencionada o no, muestran una enorme falta de respeto por los esfuerzos de buena fe de Estados Unidos para poner fin a este conflicto", afirmó la funcionaria.

Polonia derribó el miércoles presuntos drones rusos en su espacio aéreo con el respaldo de aviones de la OTAN, la primera vez que se sabe que un miembro de la alianza militar occidental ha efectuado disparos durante la guerra de Rusia en Ucrania.

El embajador de Eslovenia ante la ONU, Samuel Zbogar, dijo ante el Consejo de Seguridad que "son actos agresivos y peligrosos, ya que es difícil imaginar que tantos drones sobrevolaran sin querer de forma tan profunda el territorio polaco".

Rusia dijo que sus fuerzas estaban atacando Ucrania en el momento de las incursiones de drones y que no había tenido la intención de atacar objetivos en Polonia.

"No había objetivos marcados en territorio polaco", declaró el embajador ruso ante la ONU, Vassily Nebenzia, frente al Consejo.

El alcance máximo de los drones utilizados en este ataque no superaba los 700 kilómetros, lo que hace físicamente imposible que hayan llegado a territorio polaco.

Afirmó que Moscú está dispuesta a dialogar con Polonia "si la parte polaca está realmente interesada en reducir las tensiones en lugar de fomentarlas".

Estados Unidos también se unió a sus aliados occidentales en una declaración conjunta para expresar su preocupación por la incursión de Rusia y acusar a Moscú de violar el derecho internacional y la Carta fundacional de Naciones Unidas.

La declaración, leída por el secretario de Estado de Polonia, Marcin Bosacki, antes de una reunión del Consejo de Seguridad, también pidió a Rusia que ponga fin a "su guerra de agresión contra Ucrania" y desista de nuevas provocaciones.

La declaración conjunta del viernes en la ONU fue respaldada por 43 países. (Reporte de Michelle Nichols; editado en español por Carlos Serrano y Javier Leira)