EEUU promete un elevar la asistencia a Ucrania hasta un nivel "sin precedentes"

La embajadora de Estados Unidos en Kiev, Bridget Brink, ha asegurado que la Administración del presidente, Joe Biden, elevará la asistencia a Ucrania hasta un nivel "sin precedentes" para garantizar sus capacidades defensivas en la guerra contra Rusia.

Así lo ha confirmado la propia Brink en una publicación en su perfil de la red social Twitter tras mantener una reunión con el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksei Reznikov.

"Como le dije a Reznikov, Ucrania ha inspirado al mundo con su coraje e ingenio", ha dicho la embajadora, quien ha asegurado que Washington har√° "todo lo posible para fortalecer a Ucrania en el campo de batalla".

Ya la semana pasada el presidente Biden anunci√≥ el env√≠o de nuevos sistemas de lanzamiento m√ļltiple de cohetes (MLRS) a las fuerzas de Ucrania para hacer frente a la invasi√≥n rusa y golpear "objetivos clave".

Biden ha remachado que con el env√≠o de estos misiles, Washington no est√° animando a Ucrania a atacar m√°s all√° de sus fronteras hacia Rusia. "No buscamos una guerra entre la OTAN y Rusia. Por mucho que est√© en desacuerdo con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y considere que sus acciones son un ultraje, Estados Unidos no tratar√° de provocar su destituci√≥n en Mosc√ļ", enfatiz√≥.

Brink, recientemente designada como nueva representante estadounidense en Ucrania, anunció el pasado lunes en sus redes sociales que ya se encontraba en la Embajada de Estados Unidos en Kiev.

Tras ser nominada al cargo por Biden en el mes de abril, el Senado de Estados Unidos confirmó más tarde a Brink como embajadora en Ucrania en una votación unánime.