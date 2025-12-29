EEUU promete US$2.000 millones en ayuda humanitaria a la ONU tras recortes de Trump

GINEBRA (AP) — Estados Unidos se comprometió el lunes a dar US$2.000 millones para la ayuda humanitaria de la ONU, mientras el gobierno del presidente Donald Trump continúa reduciendo la asistencia estadounidense al extranjero y advierte a las agencias de Naciones Unidas que deben "adaptarse, reducirse o morir" en una época de nuevas realidades financieras.

Esa cantidad es una pequeña fracción de lo que Washington ha contribuido en el pasado, pero refleja lo que el gobierno considera es una cifra generosa que mantendrá el estatus de Estados Unidos como el mayor donante del mundo para fines humanitarios.

La promesa crea un fondo general desde el cual se distribuirá dinero a agencias y prioridades individuales, una parte clave de las exigencias de la Casa Blanca para que haya cambios drásticos en todo el organismo mundial, las cuales han alarmado a muchos trabajadores humanitarios y derivado en agudas reducciones en programas y servicios.

Los US$2.000 millones son sólo una pequeña parte de la financiación humanitaria tradicional de Estados Unidos para programas respaldados por la ONU, que ha alcanzado hasta US$17.000 millones anuales en los últimos años, según datos de Naciones Unidas. Funcionarios estadounidenses dicen que sólo entre US$8.000 y US$10.000 millones de eso han sido contribuciones voluntarias. Washington también paga miles de millones en cuotas anuales relacionadas con su pertenencia a la ONU.

Los críticos dicen que los recortes en la ayuda occidental han sido miopes, han llevado a millones hacia el hambre, el desplazamiento o la enfermedad, y han dañado el poder blando de Estados Unidos en todo el mundo.

Lee informó desde Washington.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.