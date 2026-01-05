EEUU: "Pronto Groenlandia", daneses furiosos por una publicación de EEUU

Declaraciones que llegaron tras un posteo escrito por la esposa de un asesor del magnate, con un mapa de la isla del Artico coloreado con la bandera americana y una única palabra amenazante: "­Pronto!". Suficiente para provocar la respuesta del embajador de Copenhague: "Esperamos el pleno respeto por la integridad territorial de nuestro Reino".

El posteo en cuestión fue publicado en las redes sociales por Katie Miller, esposa del vicejefe de gabinete de Trump, Stephen Miller, la noche posterior a la operación militar estadounidense en Venezuela que resultó en la captura de Nicolás Maduro, seguida del anuncio del magnate de que será Estados Unidos el que gestione la transición en Caracas.

Miller, que ocupa el cargo de vicejefe de personal de la Casa Blanca, es considerado el arquitecto de gran parte de las políticas de la administración, por lo que el posteo de su esposa adquiere un peso considerable.

Además, ella trabajó en la oficina de prensa del Departamento de Seguridad Nacional durante el primer mandato de Trump y también estuvo involucrada en la comunicación del entonces vicepresidente Mike Pence.

El presidente estadounidense hizo pública en numerosas ocasiones su visión sobre la inmensa isla de hielo, un territorio autónomo bajo la corona danesa y rico en minerales esenciales para la alta tecnología: debería ser anexada por Estados Unidos por cuestiones de seguridad nacional.

En el contexto de un refuerzo en una zona clave para las rutas marítimas, disputada por las superpotencias China y Rusia.

Trump incluso nombró a su propio enviado en Groenlandia, provocando las protestas de Copenhague, con el apoyo de la Unión Europea.

Una vez más, con ocasión del posteo de Katie Miller, el gobierno danés ha hecho oír su voz.

El embajador en Washington, Jesper Moeller Soerensen, envió un "amigable recordatorio" en respuesta: su país, miembro de la OTAN, ha "aumentado significativamente sus esfuerzos por la seguridad en el Artico" y colaboró con Estados Unidos en este sentido.

"Somos aliados cercanos y deberíamos seguir colaborando como tales", expresó. (ANSA).