EE.UU. propone casi US$1000 millones en financiamiento para minerales y materiales críticos

13 ago (Reuters) - El Gobierno de Donald Trump está proponiendo casi US$1000 millones en financiación para acelerar el desarrollo de minerales y materiales críticos de Estados Unidos, dijo el Departamento de Energía el miércoles.

El departamento pretende ofrecer financiación para avanzar y ampliar las tecnologías de extracción, procesamiento y fabricación en las cadenas de suministro de minerales y materiales críticos, sectores que han estado dominados por China y otros países, según el comunicado.

“Durante demasiado tiempo, Estados Unidos ha dependido de actores extranjeros para suministrar y procesar los materiales críticos que son esenciales para la vida moderna y nuestra seguridad nacional”, dijo el secretario de Energía, Chris Wright.

El departamento afirmó que la medida está alineada con el decreto del presidente Donald Trump sobre la maximización del desarrollo energético.

La Oficina de Fabricación y Cadenas de Suministro de Energía (MESC) del departamento tiene la intención de ofrecer hasta US$500 millones en financiación para ampliar los minerales críticos de Estados Unidos y el procesamiento de materiales y la fabricación y reciclaje de baterías.

La MESC también tiene la intención de ofrecer hasta US$135 millones en financiación para apoyar la cadena de suministro nacional de elementos de tierras raras, demostrando la viabilidad comercial de los métodos para refinar y recuperar los minerales de los relaves mineros.

La Oficina de Energía Fósil y Gestión del Carbono del Departamento también tiene previsto anunciar unos US$250 millones en ayudas financieras para plantas, incluidas instalaciones de carbón, que tengan potencial para producir subproductos minerales a partir de procesos industriales.

Otra financiación incluye hasta US$50 millones para apoyar procesos de la cadena de suministro de imanes de tierras raras, como el refinado y la aleación de galio, germanio y carburo de silicio para su uso en semiconductores. (Reporte de Timothy Gardner y Bhargav Acharya y Ryan Patrick Jones en Toronto, editado en Español por Manuel Farías)