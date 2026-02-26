EEUU propone excluir a banco suizo de sistema financiero por supuestos lazos con Irán, Rusia y Venezuela

WASHINGTON, 26 feb (Reuters) - El Departamento del Tesoro de Estados Unidos propuso el jueves una ‌norma que, de aprobarse, ‌impediría ⁠a MBaer Merchant Bank AG acceder al sistema financiero estadounidense, alegando que el banco suizo prestó apoyo a actores ​ilícitos vinculados ⁠a ⁠Irán y Rusia.

El Tesoro alegó que MBaer y sus empleados ​habían facilitado la corrupción relacionada con el lavado de dinero ‌venezolano y ruso, así como el lavado ​de dinero y la financiación ​del terrorismo en nombre del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y su Fuerza Quds, que están sujetos a sanciones de Estados Unidos.

"MBaer ha canalizado más de cien millones de dólares a través del sistema ​financiero estadounidense en nombre de actores ilícitos vinculados a Irán y Rusia", dijo el ⁠secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.

"Los bancos deben saber que el ‌Tesoro de Estados Unidos protegerá agresivamente la integridad del sistema financiero estadounidense utilizando toda la fuerza de nuestras autoridades".

El Tesoro dijo que, si se aprueba, la norma propuesta prohibiría a las instituciones financieras estadounidenses afectadas abrir o mantener una cuenta corresponsal para MBaer o en su nombre.

La Oficina ‌de Lucha contra el Blanqueo de Capitales de la Red de Control de ⁠Delitos Financieros del Tesoro publicó un aviso de propuesta de ‌reglamentación en el que se invita a presentar comentarios ⁠por escrito durante 30 días sobre ⁠el plan para excluir al pequeño banco privado suizo del sistema financiero basado en el dólar estadounidense.

La FinCEN afirmó en el aviso que, durante años, MBaer "ha facilitado directa o indirectamente el blanqueo de capitales para ‌o en nombre de actores ​ilícitos, incluso mediante el procesamiento de transacciones relacionadas con la corrupción venezolana y las actividades ilícitas rusas e iraníes". (Reporte de Daphne Psaledakis y David Lawder; edición de David Ljunggren ‌y Rod Nickel; Editado en Español por Ricardo Figueroa)