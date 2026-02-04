EEUU propone un bloque comercial de minerales críticos con el objetivo de contrarrestar a China

Por Michael Martina, Simon Lewis y Jarrett Renshaw

WASHINGTON, 4 feb (Reuters) - El vicepresidente estadounidense JD ⁠Vance reveló el miércoles ⁠sus planes para reunir a sus aliados en un bloque comercial preferencial para minerales críticos, proponiendo precios mínimos coordinados, mientras ⁠Washington intensifica ‌sus ​esfuerzos por aflojar el control de China sobre materiales cruciales para ​las manufacturas avanzadas.

La reunión en Washington se produce después de que ‌el presidente Donald Trump lanzó el lunes ‌una reserva estratégica de minerales ​críticos, denominada Project Vault, respaldada por 10.000 millones de dólares en fondos iniciales del Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos y 2.000 millones de dólares en fondos privados.

China ha ejercido su control sobre el procesamiento de muchos minerales como palanca geoeconómica, restringiendo en ocasiones las exportaciones, reduciendo los precios y ⁠socavando la capacidad de otros países para diversificar las fuentes de los materiales utilizados para ​fabricar semiconductores, vehículos eléctricos y armas avanzadas.

"Queremos eliminar ese problema de que la gente inunde nuestros mercados con minerales críticos baratos para socavar a nuestros fabricantes nacionales", dijo Vance a la reunión de ministros visitantes en Washington sin mencionar a China.

"Estableceremos precios de referencia para los ⁠minerales críticos en cada etapa de la producción, precios que reflejen el valor real ​de mercado, y para los miembros de la zona preferencial, estos precios de referencia funcionarán como un mínimo mantenido mediante aranceles ajustables para mantener la integridad ‍de los precios", afirmó Vance.

Las acciones de las empresas mineras caían tras conocerse la noticia. MP Materials perdía un 2,8%, Critical Metals caía un 7,7%, NioCorp Developments bajaba un 2,8% y USA Rare Earths cedía un 6,6% en la ​sesión matinal de Nueva York. (Reporte de Michael Martina, Simon Lewis, David Brunnstrom, Jarrett Renshaw en Washington, Julia Payne en Bruselas y Robbie Corey-Boulet en Dakar; edición de Humeyra Pamuk, Deepa ‍Babington y Mark Porter; Editado en Español por Ricardo Figueroa)