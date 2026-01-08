EEUU: protestas en Minneapolis por la mujer que mató el ICE

Renee Nicole Good, de 37 años y madre de tres hijos, murió abatida por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, siglas en inglés), cuando, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), un grupo comenzó a bloquear a los agentes federales que realizaban un operativo.

Un video registrado por un transeúnte muestra como la mujer trata de eludir con su auto a los agentes y alejarse del lugar, cuando uno de ellos le dispara en la cabeza desde una corta distancia.

La portavoz de la Seguridad Interior, Tricia McLaughlin, afirmó que Good fue abatida luego de que "se utilizara un vehículo como arma" contra los oficiales. En la misma línea, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sostuvo que la mujer estaba involucrada en "un acto de terrorismo doméstico", aunque sin presentar pruebas públicas que respalden esa acusación.

La versión federal fue rechazada de inmediato por las autoridades locales. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, calificó las declaraciones como "una absoluta mentira", luego de haber visto los videos del incidente.

"Habiendo visto el video, quiero decirle a la gente directamente que eso es una tontería", declaró en conferencia de prensa.

La madre de la víctima aseguró que su hija no participaba de protestas contra ICE y que se encontraba en el lugar por motivos ajenos al operativo.

El Concejo Municipal de Minneapolis describió a Good como una residente que estaba fuera "cuidando a sus vecinos" cuando fue baleada, y reclamó una investigación independiente sobre el accionar de las fuerzas federales.

Los líderes demócratas de la Cámara de Representantes y el Senado exigen una investigación sobre los sucesos de Minneapolis.

"Este asesinato debe investigarse a fondo, con pleno apego a la ley", declaró el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, criticando a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, por su "falta de credibilidad".

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, exige una "investigación exhaustiva. Cuando hay agentes del ICE en las calles sin la cooperación de las fuerzas del orden locales, ocurren tragedias como esta", enfatizó Schumer.

El caso provocó manifestaciones frente al lugar del tiroteo, donde cientos de personas se congregaron coreando el nombre de la víctima y exigiendo justicia. Organizaciones de derechos civiles denunciaron uso excesivo de la fuerza y pidieron la publicación completa de los registros audiovisuales del operativo.

Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump respaldó al agente involucrado. En un mensaje publicado en su red Truth Social, afirmó que el oficial fue "atropellado de manera violenta" y que "es difícil creer que siga con vida", al señalar que se encuentra hospitalizado.

El episodio reavivó el debate nacional sobre el rol de ICE y el endurecimiento de la política migratoria impulsada por Trump, además de profundizar las tensiones entre el gobierno federal y ciudades gobernadas por demócratas.

Analistas advierten que el caso podría convertirse en un nuevo punto de inflexión en la discusión sobre el uso de la fuerza en operativos migratorios, en un contexto de alta polarización política y creciente escrutinio público sobre las agencias federales de seguridad. (ANSA).