EEUU: pruebas de deshielo: Trump y Starmer hablan telefónicamente sobre bases RAF

La llamada sigue a las severas críticas del jefe de la Casa Blanca a Starmer por la falta de apoyo inicial a la operación contra Irán.

"No necesitamos los dos portaaviones que" el Reino Unido "está considerando enviar ahora. Ya no los necesitamos. Habría sido bueno tenerlos hace dos semanas", polemizó Trump. "No queremos que se unan a la guerra cuando ya la hemos ganado", añadió el presidente.

El comandante en jefe no había escatimado críticas a Starmer por el rechazo a conceder las bases británicas.

"No es Winston Churchill", dijo con una voz contundente, expresando gran decepción con el primer ministro. Ya en dificultades por el escándalo desatado por el caso del financista pedófilo Jeffrey Epstein, el inquilino de Downing Street también fue duramente criticado en casa por los conservadores por no haber respaldado a Estados Unidos desde el principio.

Sir Tony Blair no utilizó eufemismos: dijo que Starmer se equivocó al no apoyar de inmediato a Washington porque "si son tus aliados y son un pilar de tu seguridad, entonces es mejor presentarse".

Afirmaciones rechazadas rotundamente por los laboristas: según ellos, Blair es el último que puede ofrecer consejos sobre seguir a los presidentes estadounidenses en guerra. Quizás, argumentaron, se ha olvidado de la invasión de Irak de George W. Bush en 2003.

Mientras intenta tejer la tela para "salvar" la relación especial, Starmer también enfrenta presión por la prevista visita del Rey Carlos a Estados Unidos en abril.

Con la guerra en curso, dijo el líder de los Liberal Demócratas, Sir Ed Davey, "no debería llevarse a cabo. Debería aconsejarle que no vaya".

El diálogo con el líder británico fue una buena oportunidad también para Trump. Después de criticar constantemente al Viejo Continente, el presidente ahora lo necesita para su acción militar.

El comandante en jefe es consciente de los riesgos que implica la misión en Irán tanto en el extranjero como en casa, y está evaluando las opciones a su disposición. Entre estas, el posible envío de la Delta Force a Irán para confiscar y deshabilitar el uranio enriquecido iraní.

Según los espías estadounidenses, Teherán podría recuperar -desde un acceso estrecho y limitado- el uranio altamente enriquecido enterrado bajo el sitio nuclear de Isfahán después de los ataques del junio pasado.

No está claro a qué velocidad podría hacerlo, pero la mera hipótesis representa un peligro para la Casa Blanca.

"Todas las opciones están sobre la mesa. Todas", reiteró el magnate a quienes le preguntaban sobre el envío de unidades especiales, lo que marcaría el inicio de una operación terrestre a la que los estadounidenses se oponen debido a experiencias previas en Medio Oriente.

En una entrevista con ABC, Trump minimizó luego el aumento de los precios del petróleo: "Es solo un pequeño inconveniente", explicó.

Sin embargo, los republicanos y la Casa Blanca están más preocupados.

Un aumento en los precios de la energía haría que la inflación se disparara y acentuaría el costo de la vida que los estadounidenses ya lamentan, con implicaciones negativas para las elecciones de medio mandato.

Los más preocupados son el vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

En la guerra en Irán se están jugando sus aspiraciones políticas para 2028, y el riesgo es que paguen -si va mal- las consecuencias de una decisión de Trump que inicialmente respaldaron pero luego aceptaron con los brazos abiertos.

(ANSA).