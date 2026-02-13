EEUU publica normas fiscales provisionales para restringir la influencia china en energías limpias

13 feb (Reuters) -

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer el jueves las normas provisionales para hacer cumplir las disposiciones de la nueva ley tributaria del presidente Donald Trump que restringen a las empresas la posibilidad de solicitar subsidios federales para energía limpia si dependen excesivamente de equipos fabricados en China.

Las directrices, que se aplican a los lucrativos créditos fiscales para la fabricación de energía limpia y la generación de electricidad, han sido esperadas con impaciencia por los promotores de proyectos solares y eólicos y los propietarios de fábricas desde la aprobación de la Ley de la Bella y Enorme Medida Legislativa (OBBBA, por sus siglas en inglés) de Trump el pasado mes de julio.

La ley aceleró la expiración de muchos créditos fiscales para energía limpia de la era Biden e introdujo requisitos complejos destinados a reducir la dependencia de Estados Unidos de las cadenas de suministro controladas por lo que denominó "entidades extranjeras prohibidas", entre las que se incluyen: China, Rusia, Irán y Corea del Norte.

Trump ha aprovechado su segundo mandato para obstaculizar la expansión de las tecnologías de energía limpia, a las que ha criticado por depender demasiado de las cadenas de suministro chinas.

En concreto, la ley fiscal de Trump impide que las empresas propiedad de empresas chinas o influenciadas por ellas accedan a los créditos y restringe el uso de componentes o mano de obra procedentes de empresas chinas.

Anteriormente, las restricciones para las entidades extranjeras solo se aplicaban a los créditos fiscales para vehículos limpios.

Aunque la fabricación nacional de energía solar y baterías ha aumentado drásticamente en los últimos años, los productores siguen dependiendo en gran medida de insumos y componentes fabricados en el extranjero, a menudo por empresas chinas. China es, con diferencia, el mayor productor mundial de componentes de energía solar.

"Ha habido tantos proyectos en el limbo que, sin duda, tener alguna aclaración al respecto debería ser más útil que perjudicial", dijo Yogin Kothari, director de estrategia de la Coalición de Fabricantes de Energía Solar de Estados Unidos.

En un aviso público publicado en su sitio web, el Servicio de Impuestos Internos del Tesoro detalló las fórmulas y los procedimientos para determinar si un proyecto o componente recibió "asistencia material" de una entidad prohibida.

Los contribuyentes pueden utilizar los porcentajes de costes asignados por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) para los componentes a fin de determinar si una instalación o un componente cumple los umbrales de elegibilidad. También pueden basarse en las certificaciones de los proveedores de que los equipos o materiales son elegibles.

El IRS afirmó que se puede confiar en las normas provisionales hasta que se propongan regulaciones formales. Se solicitarán comentarios públicos durante 45 días para futuras orientaciones.

(Información de Nichola Groom; edición de Deepa Babington y Lincoln Feast; edición en español de Jorge Ollero Castela)