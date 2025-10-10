EEUU publicará este mes el informe de IPC de septiembre pese al cierre del Gobierno

WASHINGTON, 10 oct (Reuters) - La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS, por sus siglas en inglés) dijo el viernes que publicará el 24 de octubre el informe de inflación al consumidor de septiembre para ayudar a la Administración de la Seguridad Social a determinar el ajuste anual del costo de la vida para 2026.

No obstante, la recopilación, procesamiento y publicación de otros datos económicos oficiales permanecerán suspendidos hasta que el Gobierno reanude sus operaciones regulares, dijo la BLS.

El Gobierno quedó paralizado el 1 de octubre por falta de fondos, lo que retrasó la publicación del informe de empleo de septiembre, previsto para el pasado viernes.

"Esta publicación permite a la Administración de la Seguridad Social cumplir los plazos legales necesarios para garantizar el pago exacto y puntual de las prestaciones", señaló la BLS en un comunicado publicado en su sitio web.

El informe sobre el Índice de Precios al Consumidor estaba previsto inicialmente para el 15 de octubre. La Administración de la Seguridad Social utiliza estos datos para asalariados urbanos y trabajadores administrativos del tercer trimestre de 2024 al tercer trimestre de 2025 para determinar el ajuste anual del costo de la vida de las prestaciones de la Seguridad Social y de la Seguridad de Ingreso Suplementario para 2026.

Estos programas benefician a los jubilados, así como a los discapacitados y a determinados viudos e hijos. El anuncio del Ajuste del Costo de la Vida (COLA, por sus siglas en inglés) -un acontecimiento muy esperado cada mes de octubre entre los hogares que dependen de esos pagos- suele hacerse poco después de que se publique el informe del IPC de septiembre.

En 2025, más de 72,5 millones de beneficiarios de la Seguridad Social y de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) recibieron un aumento del COLA del 2,5%.

La Liga de Ciudadanos Mayores, uno de los mayores grupos del sector del país, proyectó el mes pasado un alza del 2,7% en 2026, lo que elevaría la prestación mensual media de los jubilados en US$54, de US$2008 a US$2062. (Reporte de Lucia Mutikani; Reporte adicional de Bhargav Acharya y Katharine Jackson; editado en español por Carlos Serrano)