EEUU puede reconstituir ingresos arancelarios si Corte Suprema falla contra gravámenes Trump: Bessent

GOLDEN VALLEY, MINNESOTA, 8 ene (Reuters) -

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo el jueves que el Gobierno de Donald Trump podría reconstituir cualquier ingreso arancelario perdido imponiendo gravámenes bajo otras autoridades legales si la Corte Suprema falla contra los aranceles de emergencia del presidente Donald Trump.

Bessent, en declaraciones en un evento del Club Económico de Minnesota, defendió los aranceles bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional como una forma de llevar a China, México y Canadá a la mesa de negociaciones para frenar el tráfico de fentanilo. (Reporte de David Lawder; editado en español por Javier Leira)