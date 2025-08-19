EE.UU. quiere una participación en Intel a cambio de subvenciones en metálico aprobadas por Biden

Por Andrea Shalal y David Shepardson

WASHINGTON, 19 ago (Reuters) - El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, dijo el martes que el gobierno quiere una participación en el capital de Intel a cambio de subvenciones en efectivo aprobadas durante la administración del expresidente Joe Biden.

Por su parte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que cualquier inversión en Intel tendría como objetivo ayudar al atribulado fabricante de chips a estabilizarse.

Preguntado por las informaciones según las cuales Estados Unidos estaría considerando tomar una participación del 10% en Intel, Bessent declaró al programa "Squawk Box" de la CNBC: "La participación sería una conversión de las subvenciones y tal vez aumentar la inversión en Intel ayudaría a estabilizar la empresa para la producción de chips aquí en Estados Unidos".

Bessent no dio detalles sobre el tamaño o el calendario de cualquier participación en Intel, pero dijo que cualquier inversión no tendría por objeto obligar a las empresas estadounidenses a comprar sus semiconductores.

Sus comentarios fueron la primera respuesta oficial del ejecutivo del presidente Donald Trump después de que Bloomberg News informó el lunes de las conversaciones para tomar una participación del 10% en Intel a cambio de US$7900 millones en subvenciones que fueron aprobadas para la compañía durante la administración Biden.

"Deberíamos obtener una participación a cambio de nuestro dinero", afirmó Lutnick a la CNBC. "Obtendremos capital a cambio de eso (...) en lugar de limitarnos a regalar subvenciones".

Lutnick dijo que no aspiran a controlar la empresa: "No es gobernanza, sólo estamos convirtiendo lo que fue una subvención bajo Biden en capital para la administración Trump para el pueblo estadounidense".

Asimismo, sugirió que cualquier participación sería "sin derecho a voto", lo que significa que no permitiría al gobierno decirle a la compañía cómo dirigir sus negocios.

(Reporte adicional de Katharine Jackson; editado en español por Carlos Serrano)