Descarta un alto el fuego, difiere de las acusaciones de Sudáfrica y afirma que no han visto "tales crímenes" cometidos por Israel

MADRID, 26 Ene. 2024 (Europa Press) -

Estados Unidos ha afirmado este viernes que "respeta" el dictamen de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y ha descartado que la Administración Biden vaya a cambiar su postura sobre la Franja de Gaza y un alto el fuego permanente en el enclave palestino.

"Esto son solo medidas provisionales. Tendremos que ver cómo se desarrolla el proceso, pero es difícil ver que esto por sí solo va a cambiar nuestro enfoque", ha resaltado el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en una rueda de prensa.

Por otro lado, Kirby ha recordado que Washington ha impulsado que se lleven a cabo pausas humanitarias en los combates tanto para sacar a los rehenes de la Franja de Gaza como para la entrada de ayuda humanitaria. "No creemos que en este momento un alto el fuego a rasgos generales sea la mejor solución", ha subrayado.

Asimismo, ha indicado que la orden de la CIJ es "consistente" con muchas de las posturas que sostiene la Administración Biden, como la obligación que tiene Israel de ser consciente de reducir las bajas civiles o ayudar a la comunidad internacional para el suministro de ayuda humanitaria.

Por otro lado, ha resaltado que la demanda de Sudáfrica ante la CIJ no causa un "daño permanente" en las relaciones bilaterales con este país africano. "Simplemente no estamos de acuerdo en ese punto, pero también vamos a seguir trabajando en esa relación como lo hacemos con los demás países", ha agregado.

En este sentido, ha dicho que no piensa que la demanda "tuviese como objetivo a Estados Unidos". "Simplemente hemos dicho que esa petición es infundada", ha resaltado, agregando que la corte "no ha declarado que Israel sea culpable de genocidio" y que "no han visto tales crímenes" cometidos por su aliado en el enclave palestino.