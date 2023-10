Estados Unidos "siempre" respaldará a Israel, aseguró este jueves el Secretario de Estado Antony Blinken en Tel Aviv, en el sexto día de una guerra desencadenada por la ofensiva sorpresa de Hamás desde Gaza, que ya ha dejado miles de muertos en ambos bandos.

Israel juró "destruir" al movimiento islamista palestino, que mantiene secuestradas a unas 150 personas capturadas en su incursión del sábado.

El ejército israelí, que bombardea la Franja de Gaza con una salva de artillería cada 30 segundos, contempla una "maniobra terrestre" en el enclave para replicar a lo que el Estado hebreo definió como "el 11 de septiembre israelí".

Israel asegura que golpea objetivos de Hamás, pero la perspectiva de un ataque terrestre contra un enclave de 360 km2 en el que viven 2,3 millones de personas crea preocupación por las consecuencias humanitarias y por los riesgos de una extensión del conflicto.

Los países miembros de la OTAN expresaron su solidaridad con Israel, pero instaron al Estado hebreo a "defenderse proporcionalmente contra estos actos de terrorismo injustificables".

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya había instado el miércoles al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a proceder acatando "las normas de la guerra".

Su secretario de Estado precisó sin embargo este jueves en Bruselas que Washington no había impuesto "ninguna condición" el envío de material militar.

El material se destina a "personal militar profesional, conducido por líderes profesionales, y uno espera que hagan lo correcto en la continuidad de su campaña", declaró.

Blinken ratificó asimismo el respaldo de Washington a Israel.

"Puede que ustedes sean lo bastante fuertes para defenderse" por si mismos, "pero mientras Estados Unidos exista (...) siempre estaremos a su lado", agregó.

Según los balances de ambos bandos, la guerra se ha cobrado la vida de al menos 1.354 palestinos en Gaza y de más de 1.200 personas abatidas por los milicianos de Hamás en suelo israelí.

El ejército afirmó además haber hallado unos 1.500 cadáveres de combatientes de Hamás que se habían infiltrado en el país.

Blinken condenó a Hamás, que gobierna Gaza desde 2006, pero apuntó a la necesidad de relanzar el proceso de paz israelo-palestino, una idea que durante tiempo ha encontrado resistencia por parte del derechista Netanyahu.

"Sabemos que Hamás no representa al pueblo palestino ni a sus legítimas aspiraciones de vivir en igualdad de condiciones de seguridad, libertad, oportunidades de justicia y dignidad", afirmó.

Netanyahu afirmó que Hamás será tratado del mismo modo que al grupo yihadista Estado Islámico (EI), que durante años dominó zonas de Siria e Irak.

"Tal como el EI fue aplastado, será aplastado Hamás. Y Hamás debería ser tratado exactamente del mismo modo que fue tratado el EI", declaró.

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abas, exigió "el fin inmediato de la agresión generalizada contra el pueblo palestino".

Abas, que dirige Cisjordania, rechazó "las prácticas que conducen a la muerte de civiles o a maltratos contra ellos por ambos lados".

- "Ciclo de violencia y horror" -

El ministro israelí de Energía, Israel Katz, indicó que su país no autorizará la entrada de productos de primera necesidad ni de ayuda humanitaria en Gaza mientras Hamás no libere a los rehenes.

"¿Ayuda humanitaria a Gaza? No se podrá encender ningún interruptor eléctrico, ni se podrá abrir ningún grifo ni entrarán camiones de carburante mientras los israelíes secuestrados no hayan vuelto a sus casas", declaró.

Fabrizio Carboni, director regional del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), llamó a ambas partes a "reducir el sufrimiento de los civiles".

"Sin electricidad, los hospitales corren el riesgo de convertirse en morgues", advirtió.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó su preocupación por el "ciclo de violencia y horror", e instó a la liberación de todos los rehenes y al levantamiento del asedio de Gaza.

Hay llamados a que se establezca un corredor humanitario que permita a los civiles palestinos salir del enclave antes de una eventual invasión terrestre israelí, que significaría brutales combates urbanos y luchas casa por casa.

Si Israel envía fuerzas terrestres a Gaza, corre el riesgo de caer en una "trampa" de Hamás, advirtió el exjefe del servicio de inteligencia británico MI6, Alex Younger, en declaraciones a la BBC.

"No hay que hacer lo que tu enemigo quiere que hagas", agregó, argumentando que la inevitable pérdida de vidas inocentes impulsaría aún más la radicalización y el sentimiento regional contra Israel y sus aliados.

"Éstas son todas las cosas que Hamás quiere", afirmó.

- Pilas de cadáveres -

Israel movilizó a 300.000 reservistas y envio enviado tropas, tanques y vehículos blindados pesados a las zonas desérticas del sur alrededor de Gaza.

Desde tierra, mar y aire, cientos de milicianos de Hamás atacaron el sábado Israel coincidiendo con el final de la festividad judía de Sucot.

En las calles, en casas, en cooperativas agrícolas e incluso en un festival de música perpetraron matanzas de civiles sin precedentes desde la creación del Estado de Israel en 1948.

A la entrada del kibutz Beeri, a menos de cinco kilómetros de la frontera con Gaza, una pila de cadáveres atestiguaba la magnitud del ataque.

"La devastación aquí es absolutamente inmensa", dijo Doron Spielman, portavoz del ejército israelí. "Y eso sin contar a los muchos miembros del kibutz que fueron tomados como rehenes y llevados a Gaza", añadió otro portavoz del ejército, Jonathan Cornicus.

Los bombardeos israelíes destruyeron decenas de edificios, fábricas, mezquitas y tiendas, según Hamás.

"Es como un apocalipsis o un terremoto"; los israelíes "vinieron a destruir, como si esta gente no mereciera vivir. Como si no fueran humanos", dijo entre las ruinas un residente del distrito de Karama, en Gaza, que no quiso dar su nombre.

El presidente iraní, Ebrahim Raisi, llamó a los países islámicos y árabes a cooperar para hacer frente a Israel.

sct/bfi/feb/meb/js