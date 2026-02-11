EEUU reabre espacio aéreo en El Paso, dice no hay amenazas a aviación comercial

Por David Shepardson

WASHINGTON, 11 feb (Reuters) -

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos levantó el miércoles el cierre temporal del espacio aéreo sobre El Paso, en Texas, cerca de la frontera con México, diciendo que todos los vuelos pueden reanudarse de manera normal y que no hay amenazas para la aviación comercial.

El anuncio ocurrió horas después de que la FAA prohibiera todos los vuelos con origen o destino en el aeropuerto alegando "razones especiales de seguridad", lo que dejó varados a numerosos aviones y miles de viajeros.

La medida de prohibir los vuelos en un solo aeropuerto estadounidense no tiene precedentes, según funcionarios del Gobierno. Tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, la FAA prohibió todos los vuelos civiles en Estados Unidos durante varios días. Un funcionario estadounidense dijo que drones de cárteles de la droga mexicanos habían violado el espacio aéreo del país y que el Pentágono había tomado medidas para inutilizarlos.

El cierre había dejado varados en el aeropuerto numerosos aviones de Southwest Airlines y American Airlines, entre otras aerolíneas.

El aeropuerto, que se encuentra junto al aeródromo militar estadounidense Biggs Army Airfield y al otro lado de la frontera con la ciudad mexicana de Juárez, gestiona alrededor de 4 millones de pasajeros al año.

A mediados de enero, la FAA advirtió a las aerolíneas que actuaran con cautela al sobrevolar México, Centroamérica y partes de Sudamérica, citando riesgos de posibles actividades militares. Esa advertencia se levantó la semana pasada después de que el presidente Donald Trump dijera que Estados Unidos quería que se reanudaran los vuelos a Venezuela.

Trump dijo en enero que los cárteles de la droga controlaban México y sugirió que Estados Unidos podría atacar objetivos terrestres para combatirlos, en una serie de amenazas de desplegar la fuerza militar estadounidense contra los cárteles.

(Reportaje de Akanksha Khushi en Bangalore. Edición en español de Javier López de Lérida y Daniela Desantis)