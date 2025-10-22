EEUU reafirma su apoyo al nuevo presidente de Bolivia y ofrece su ayuda para salir de la crisis económica

MADRID, 22 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Estados Unidos ha reafirmado este miércoles su apoyo al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, a través de una segunda llamada telefónica del secretario de Estado, Marco Rubio, en la que le ha ofrecido la ayuda de Washington "para promover la seguridad económica" del país, que se encuentra en una grave crisis económica, con falta de combustible, divisas y una alta inflación.

Rubio ha felicitado a Paz por su "histórico" triunfo en las elecciones de este domingo, en las que se impuso en segunda vuelta a Jorge Tuto Quiroga con más del 54% de los votos, una victoria que supone una "oportunidad transformadora" no solo para Bolivia sino para toda la región, ha dicho el secretario de Estado.

El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott, ha contado que Rubio reiteró a Paz la "voluntad" de Washington de colaborar con Bolivia "para promover la seguridad económica y la prosperidad", además de para "combatir las organizaciones criminales transnacionales que operan en el hemisferio norte".

Con el triunfo de Paz se pone punto y final a casi dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) y, con ello, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, tal y como el propio presidente electo anunció pocas horas después de imponerse en la segunda vuelta de las elecciones.

Paz ya se puso en contacto con Estados Unidos y otros "países amigos" del continente para pedir ayuda y hacer frente a los graves problemas de suministro de combustible que arrastra la nación andina desde hace tiempo.