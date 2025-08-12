EEUU reafirmó posición de Kenia como socio clave
Nairobi, punto central en la política de Washington
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
La declaración de Carla Benini, Encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Nairobi, se produce tras las declaraciones de parlamentarios estadounidenses molestos por el fortalecimiento de las relaciones de Kenia con China, informó Capital News.
"Kenia sigue siendo fundamental en nuestra política entre Estados Unidos y África. Cuando hacemos algo en África, lo hacemos primero en Kenia, y hay una razón para ello: tenemos intereses comunes y estamos alineados en materia de gobernanza, Estado de derecho y democracia", declaró Benini al dirigirse al presidente William Ruto en Nairobi, en presencia de una delegación del estado de California. (ANSA).
LA NACION
Otras noticias de Estados Unidos
Más leídas
- 1
Milei les habla con el corazón de la macro y le contestan con el bolsillo
- 2
Rugby Championship: la ¿última? versión, con dos partidos de los Pumas ante All Blacks en Argentina
- 3
Meghan Markle y la polémica que desató al recordar su pasado como “valijera” de la versión estadounidense de Trato hecho
- 4
Los audios con los que Ángel de Brito mandó al frente a María Fernanda Callejón: “Desagradecida”