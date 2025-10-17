EEUU realiza nuevo ataque en el Caribe y hay sobrevivientes: funcionario estadounidense

Por Phil Stewart

WASHINGTON, 16 oct (Reuters) - El ejército estadounidense realizó un nuevo ataque el jueves contra una presunta nave de narcotraficantes en el Caribe y, en lo que parece ser el primer caso, hubo sobrevivientes entre la tripulación, dijo a Reuters un funcionario estadounidense.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, no ofreció detalles adicionales sobre el incidente, que no se había reportado previamente.

El Pentágono no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Antes de la operación del jueves, ataques militares estadounidenses contra presuntos narcotraficantes frente a Venezuela causaron la muerte de al menos 27 personas, lo que generó alarma entre algunos expertos legales y legisladores demócratas, quienes cuestionan si se apegan a las leyes de la guerra.

El gobierno del presidente Donald Trump argumenta que Estados Unidos ya está en guerra con grupos narcoterroristas de Venezuela, lo que legitima los ataques.

Videos presentados por el gobierno de Trump de ataques anteriores muestran embarcaciones completamente destruidas, y no hay registros previos de sobrevivientes.

Los ataques se producen en un contexto de aumento de tropas en el Caribe, que incluye destructores con misiles guiados estadounidenses, aviones de combate F-35, un submarino nuclear y alrededor de 6500 soldados, mientras Trump intensifica el enfrentamiento con el Gobierno venezolano.

El miércoles, Trump reveló que había autorizado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a realizar operaciones encubiertas dentro de Venezuela, lo que avivó las especulaciones en Caracas de que Estados Unidos intenta derrocar al presidente venezolano, Nicolás Maduro. (Reporte de Phil Stewart; reporte adicional de Idrees Ali.)