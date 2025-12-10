EE.UU. realiza primera subasta de derechos de perforación de petróleo y gas en el Golfo de México desde 2023

10 dic (Reuters) - El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebrará el miércoles la primera venta del gobierno de derechos de perforación de petróleo y gas en el Golfo de México desde 2023, una prueba clave del apetito de la industria por las áreas en alta mar en un momento en que Estados Unidos está tratando de liberar más producción nacional de combustibles fósiles.

La subasta es la primera de las 30 ordenadas por la ley de recorte de impuestos y gastos del presidente estadounidense Donald Trump, que firmó en julio.

Los planes de su administración para el arrendamiento en alta mar son una desviación significativa de la de su predecesor, el presidente Joe Biden, que había planeado un número históricamente pequeño de subastas de petróleo y gas como parte de un esfuerzo para alejarse de los combustibles fósiles y abordar el cambio climático.

La Oficina de Gestión de Energía Oceánica (BOEM, por su sigla en inglés) de Estados Unidos ofreció 81,2 millones de acres en el Golfo de México a una tasa de regalías del 12,5%, la más baja permitida por la nueva ley fiscal de Trump. Anteriormente, según lo dispuesto por la Ley de Reducción de la Inflación de 2022 de Biden, las compañías petroleras debían pagar un mínimo del 16,66% en regalías al Tesoro de Estados Unidos, los estados y otros fondos federales.

La ley de Trump redujo la tasa para fomentar la participación de la industria en las ventas de arrendamientos. Los precios del crudo estadounidense han bajado alrededor de un 20% este año, lo que puede limitar la inversión de los perforadores, aunque se espera que las innovaciones tecnológicas en la perforación en aguas profundas ayuden a impulsar la producción del Golfo de México.

La producción en alta mar representa alrededor del 15% de la producción estadounidense, pero en los últimos años ha ido a la zaga de los yacimientos de esquisto en tierra debido a los plazos más largos y los mayores costos iniciales.

Según un documento de estadísticas de preventa publicado en el sitio web del BOEM, 26 empresas presentaron un total de 219 ofertas por 1,02 millones de acres, aproximadamente el 1,3% de los acres ofrecidos.

Las ofertas se leerán en un acto retransmitido en directo en la página web del BOEM el miércoles por la mañana.

La última venta del Golfo en 2023 atrajo 352 ofertas de 26 empresas que cubrían 1,73 millones de acres. Se recaudaron US$382 millones, la cifra más alta de cualquier venta federal de arrendamientos en alta mar desde 2015. (Reporte de Nichola Groom; Editado en Español por Ricardo Figueroa)