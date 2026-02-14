EEUU: Reanudan fondos para túnel Gateway entre NY y Nueva Jersey

La paralización había dejado al gobierno con una deuda cercana a 205 millones de dólares con la Gateway Development Commission, responsable del diseño del túnel, y obligó la semana pasada a detener las obras y a despedir a unos 1.000 trabajadores sindicalizados.

El gobierno federal se había comprometido a aportar más de 11.000 millones de dólares al proyecto, considerado el más urgente entre las grandes infraestructuras de Estados Unidos.

Sin embargo, a fines de septiembre funcionarios de la administración habían anunciado la interrupción de los desembolsos mientras revisaban los contratos para verificar su conformidad con nuevas normativas federales.

En las últimas semanas, la Casa Blanca modificó su explicación sobre la prolongada suspensión. Durante conversaciones con el senador demócrata por Nueva York Chuck Schumer, Trump habría sugerido liberar los fondos a cambio de apoyo para renombrar en su honor dos hubs de transporte —el aeropuerto internacional Washington Dulles, en Virginia, y la Pennsylvania Station, en Manhattan— según fuentes cercanas a las negociaciones. Schumer afirmó haber rechazado la propuesta.

