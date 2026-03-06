EEUU reasegurará pérdidas marítimas en el Golfo hasta unos 20.000 millones de US$: agencia

WASHINGTON, 6 mar (Reuters) -

Estados Unidos proporcionará un reaseguro por pérdidas de hasta 20.000 millones de US$ en la región del Golfo para infundir confianza a los transportistas de petróleo y gas en medio de la guerra contra Irán, informó el viernes la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (DFC).

El presidente Donald Trump ordenó el martes a la DFC que proporcionara seguros contra riesgos políticos y garantías financieras para el comercio marítimo en el Golfo, después de que el tránsito de petroleros y buques cisterna de gas natural licuado se paralizara en el estrecho de Ormuz, entre Irán y Omán, por donde normalmente circula el 20% del petróleo mundial a diario.

El seguro se aplicará de forma continua y se centrará inicialmente en el seguro de casco, maquinaria y carga, según informó la DFC. (Reporte de Timothy Gardner y Susan Heavey, editado en español por Javier Leira)