EEUU rechaza firmar declaración conjunta de directores del Banco Mundial sobre agenda climática

WASHINGTON, 9 oct (Reuters) - Diecinueve de los 25 directores ejecutivos del Banco Mundial emitieron esta semana una declaración conjunta en la que mostraron su apoyo a la labor de la entidad en materia de cambio climático, desafiando a Estados Unidos, su principal accionista, y a varios otros países.

Los directores ejecutivos de Estados Unidos, Rusia, Kuwait y Arabia Saudita se negaron a firmar el documento. Japón e India, que negocian acuerdos comerciales Washington, se abstuvieron, dijo una fuente familiarizada con el asunto.

Los directores, que representan a 120 países, emitieron la declaración tras una reunión del consejo con la dirección del BM, subrayando su expectativa de que la entidad se atenga a los objetivos de su plan de acción frente al cambio climático, incluido el compromiso de dedicar el 45% de su financiación anual a proyectos relacionados con el clima.

El documento, al que Reuters tuvo acceso, refleja la profunda división que separa a Estados Unidos y un puñado de aliados del resto de la comunidad internacional en lo que respecta al cambio climático.

Reuters informó esta semana que la Unión Europea redoblará su apoyo a la reforma de los bancos mundiales de desarrollo para que hagan más por luchar contra el cambio climático.

En abril, en las últimas reuniones del FMI y el Banco Mundial, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, pidió a ambas instituciones que volvieran a centrarse en sus mandatos básicos y afirmó que estaban dedicando demasiado tiempo y recursos a temas como el cambio climático.

Los líderes de ambas instituciones han guardado silencio en gran medida sobre el cambio climático desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asumió el cargo, y el asunto no se destaca en la agenda de la próxima semana.

Trump tachó el mes pasado el cambio climático de "estafa".

La declaración también pide alinear el trabajo del banco con el acuerdo climático de París, del que Trump se retiró poco después de asumir el cargo en enero.

"Reafirmamos nuestro apoyo al papel de liderazgo del Grupo del Banco Mundial (en todas las Instituciones Financieras Internacionales) en materia de acción por el clima y la naturaleza, defendiendo y apoyando la demanda de los países de trayectorias bajas en carbono, resilientes al clima y positivas para la naturaleza", señala el comunicado.

