EEUU rechaza pedido de Irán de cambiar sede y formato de reuniones

Esta situación de estancamiento, según Axios, podría bloquear la vía diplomática y convencer al presidente estadounidense, Donald Trump, de optar por la acción militar.

Estados Unidos e Irán habían acordado reunirse el viernes en Estambul, con la participación de otros países de Medio Oriente como observadores.

Sin embargo, el martes, los iraníes manifestaron su deseo de trasladar las conversaciones a Omán y mantenerlas de forma bilateral, para garantizar que se centraran exclusivamente en cuestiones nucleares y no en otros temas, como los misiles, que son prioritarios para Estados Unidos y los países de la región.

Funcionarios estadounidenses consideraron la solicitud de cambiar la sede, pero la rechazaron el miércoles, según informó Axios. (ANSA).