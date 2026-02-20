EEUU rechaza "totalmente" una gobernanza mundial de la IA, afirma el jefe de la delegación

El asesor tecnológico de la Casa Blanca, Michael Kratsios, afirmó este viernes que Estados Unidos rechaza "totalmente" una gobernanza global de la inteligencia artificial (IA).

Kratsios, jefe de la delegación estadounidense en la cumbre sobre IA en Nueva Delhi, hizo estos comentarios antes de la esperada declaración de los líderes en la que se expondrá una visión compartida sobre cómo gestionar esta tecnología disruptiva.

"Como la Administración Trump ha dicho ya en muchas ocasiones: rechazamos totalmente la gobernanza global de la IA", dijo en la cumbre que concluirá este viernes.

"Creemos que la adopción de la IA no puede conducir a un futuro más prometedor si está sujeta a burocracias y al control centralizado", añadió.

Antes de conocerse esta postura de Estados Unidos, el secretario general de la ONU, António Guterres, había dicho que el organismo propuso una nueva comisión de expertos para "convertir el control humano en una realidad técnica" para la inteligencia artificial.

Guterres señaló que el grupo asesor fue creado en agosto y sus 40 miembros ya fueron confirmados.

La comisión aspira a ser para la IA lo que el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU es para el calentamiento global.

La Cumbre sobre el Impacto de la IA es el cuarto encuentro internacional anual centrado en los riesgos y las oportunidades que ofrece la potencia informática avanzada.

En la edición del año pasado, en París, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, advirtió contra una "regulación excesiva" que "podría matar a un sector transformador".

En Nueva Delhi, Kratsios afirmó que "el debate internacional sobre la IA ha evolucionado, como muestra esta misma cumbre", y señaló el cambio de nombre del encuentro de "Seguridad de la IA" a "Impacto de la IA".

"Se trata claramente de un avance positivo", pero "demasiados foros internacionales, como el Diálogo Global sobre la Gobernanza de la IA de la ONU, mantienen un clima general de miedo", dijo.

"Debemos sustituir ese miedo por esperanza", añadió Kratsios, y afirmó que la IA tiene el potencial de "promover el crecimiento humano y generar una prosperidad sin precedentes".

Sostuvo que "obsesiones ideológicas centradas en los riesgos, como el clima o la equidad, se convierten en excusas para la gestión burocrática y la centralización".

"En nombre de la seguridad, aumentan el peligro de que estas herramientas se utilicen para un control tiránico".

"Centrar la política de IA en la seguridad y en riesgos especulativos (...) inhibe un ecosistema competitivo, consolida a los actores dominantes y aísla a los países en desarrollo de una participación plena en la economía de la IA", dijo Kratsios.