DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Estados Unidos ha reconocido discretamente que la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán puso con éxito en órbita un satélite de imágenes esta semana en un lanzamiento que se parecía a otros previamente criticados por Washington por ayudar al programa de misiles balísticos de Teherán.

El ejército estadounidense no ha respondido a repetidas solicitudes de comentarios de The Associated Press desde que Irán anunció el miércoles el lanzamiento del satélite Noor-3, el más reciente lanzamiento exitoso de la Guardia Revolucionaria después que el programa espacial civil de Irán enfrentó una serie de lanzamientos fallidos en los últimos años.

Sin embargo, a primera hora del viernes, los datos publicados por el sitio web space-track.org enumeraban un lanzamiento el miércoles por parte de Irán que puso en órbita el satélite Noor-3. La información para el sitio web es proporcionada por el 18mo Escuadrón de Defensa Espacial de la Fuerza Espacial de Estados Unidos, la rama más nueva del ejército estadounidense.

Ubicó el satélite a más de 450 kilómetros (280 millas) sobre la superficie de la Tierra, lo que corresponde a los informes de los medios estatales iraníes sobre el lanzamiento. También identificó el cohete que transportaba el satélite como un Qased, un cohete de tres etapas operado con combustibles líquidos y sólidos lanzado por primera vez por la Guardia en 2020 cuando reveló su programa espacial hasta entonces secreto.

“Noor” significa “luz” en farsi, mientras que “Qased” significa “mensajero”.

Las autoridades publicaron un vídeo de un cohete despegando desde un lanzador móvil sin revelar dónde ocurrió. Los detalles del video analizado anteriormente por la AP correspondían a una base de la Guardia Revolucionaria cerca de Shahroud, a unos 330 kilómetros (205 millas) al noreste de la capital, Teherán. La base está en la provincia de Semnan, que alberga el puerto espacial Imán Jomeini desde donde opera el programa espacial civil de Irán.

El sitio web space-track.org también establece que el misil fue lanzado desde la base de la Guardia Revolucionaria en Shahroud.

En declaraciones el jueves por la noche a la televisión estatal iraní, el comandante espacial de la Guardia Revolucionaria, el general Ali Jafarabadi, describió que el satélite Noor-3 tiene “una precisión de imagen dos veces y media mayor que la del satélite Noor-2”. Lanzado en marzo de 2022, el Noor-2 permanece en órbita, y el Noor-1, lanzado en 2020, cayó en la Tierra el año pasado.

Jafarabadi dijo que el satélite Noor-3 tiene por primera vez propulsores que le permiten maniobrar en órbita. También ofreció una descripción más amplia de las esperanzas de Irán para su programa de satélites, incluyendo el control potencial de drones. Esto podría generar más preocupaciones para Occidente y Ucrania, que Rusia ha bombardeado con drones portadores de bombas de fabricación iraní durante más de un año.