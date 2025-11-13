EEUU reducirá aranceles a algunos productos de Ecuador, Argentina, Guatemala y El Salvador

(.)

WASHINGTON/CIUDAD DE MÉXICO, 13 de noviembre - Estados Unidos eliminará los aranceles a algunos alimentos y otras importaciones procedentes de Argentina, Ecuador, Guatemala y El Salvador, en virtud de los acuerdos comerciales marco anunciados el jueves, según informó un alto funcionario del gobierno de Trump.

Se espera que estos acuerdos contribuyan a reducir los precios del café, el banano y otros alimentos, indicó el funcionario, quien añadió que el gobierno prevé que los minoristas trasladen los beneficios a los consumidores estadounidenses.

Los acuerdos marco con la mayoría de los cuatro países deberían finalizarse en las próximas dos semanas, afirmó el funcionario.

El Salvador calificó como una "decisión histórica" el anuncio, dijo la embajadora salvadoreña en Washington, Milena Mayorga, en su cuenta de X. Por su parte, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, aseguró que el "acuerdo histórico" es una "buena noticia para la economía" de su país.

(Reporte de Diego Oré en Ciudad de México y Sofía Menchú en Ciudad de Guatemala; Reporte adicional de Andrea Shalal en Washington DC)