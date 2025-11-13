EEUU reducirá aranceles sobre algunas importaciones de alimentos, textiles y prendas de vestir de Guatemala

WASHINGTON, 13 nov (Reuters) - Estados Unidos eliminará los aranceles sobre algunas importaciones procedentes de Guatemala que no pueden cultivarse, extraerse o producirse de forma natural en el país, junto con algunos textiles y prendas de vestir, informó el jueves la Casa Blanca.

Washington citó las medidas adoptadas por Guatemala para eliminar algunas barreras no arancelarias al comercio por su decisión.

Los países han acordado un marco para el comercio que fortalecerá los lazos económicos, basándose en un acuerdo comercial anterior que entró en vigor en 2006, dijo la Casa Blanca.

(Reporte de Andrea Shalal; Editado en español por Javier Leira)