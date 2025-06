EE.UU. refuerza opciones militares de Trump en Oriente Medio con traslado de aviones de reabastecimiento: funcionarios

Por Phil Stewart y Idrees Ali

WASHINGTON, 16 jun (Reuters) - El ejército estadounidense ha trasladado un gran número de aviones de reabastecimiento a Europa para ofrecer opciones al presidente Donald Trump mientras las tensiones en Oriente Medio estallan en un conflicto entre Irán e Israel, dijeron bajo anonimato el lunes a Reuters dos funcionarios estadounidenses.

Los funcionarios también dijeron que el portaaviones estadounidense Nimitz se dirigía a Oriente Medio, en lo que uno de ellos dijo que era un despliegue planificado de antemano. El Nimitz tiene capacidad para 5000 personas y más de 60 aviones, incluidos cazas de combate.

En conjunto, los despliegues sugieren que Estados Unidos está reforzando en gran medida su poder aéreo para operaciones potencialmente sostenidas mientras Irán e Israel intercambian golpes en una guerra abierta sin precedentes.

Israel comenzó a bombardear Irán el viernes, afirmando que Teherán estaba a punto de construir una bomba nuclear. Desde entonces, Irán e Israel han lanzado grandes salvas el uno contra el otro, matando e hiriendo a civiles y haciendo temer un conflicto regional más amplio.

AirNav systems, un sitio web de seguimiento de vuelos, dijo que más de 31 aviones de reabastecimiento de la Fuerza Aérea estadounidense -principalmente KC-135 y KC-46- salieron de Estados Unidos el domingo, en dirección este.

Las autoridades estadounidenses declinaron hacer comentarios sobre el número de aviones. El Pentágono remitió a Reuters a la Casa Blanca, que no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

"El repentino despliegue hacia el este de más de dos docenas de aviones cisterna de las Fuerzas Aéreas estadounidenses no es algo habitual. Es una clara señal de preparación estratégica", dijo Eric Schouten de Dyami Security Intelligence.

"Ya se trate de apoyar a Israel, de prepararse para operaciones de largo alcance, la logística es clave, este movimiento muestra que Estados Unidos se está posicionando para una rápida escalada si las tensiones con Irán se desbordan".

Los sistemas AirNav dijeron que los vuelos militares estadounidenses habían aterrizado en Europa, entre ellos en la base aérea de Ramstein, en Alemania, y en aeropuertos del Reino Unido, Estonia y Grecia.

Estados Unidos ha sido cauteloso hasta ahora, ayudando a Israel a derribar los misiles entrantes.

Trump vetó un plan israelí en los últimos días para matar al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, dijeron dos funcionarios estadounidenses a Reuters el domingo. Uno de ellos dijo que Estados Unidos no apoyaba ir tras el liderazgo político de Irán, siempre y cuando los estadounidenses no fueran el objetivo. Trump ha elogiado la ofensiva de Israel y ha advertido a Teherán de que no amplíe sus represalias para incluir objetivos estadounidenses. Un tercer funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, declinó hacer comentarios sobre el movimiento del petrolero, pero subrayó que las actividades militares de Estados Unidos en la región eran de naturaleza defensiva. Otra fuente familiarizada con el asunto dijo que Estados Unidos ha comunicado a los países de la región que está realizando preparativos defensivos y que pasaría a operaciones ofensivas si Irán ataca alguna instalación estadounidense. Estados Unidos ya cuenta con una fuerza considerable en Oriente Medio, con casi 40.000 efectivos en la región, incluidos sistemas de defensa aérea, aviones de combate y buques de guerra que pueden ayudar a derribar misiles. El mes pasado, el Pentágono sustituyó los bombarderos B-2 por otro tipo de bombarderos en una base en el Indo-Pacífico que se considera un lugar ideal para operar en Oriente Medio. Los bombarderos B-52 pueden transportar grandes municiones rompebúnkeres, que según los expertos pueden utilizarse contra las instalaciones nucleares de Irán. (Reporte de Phil Stewart e Idrees Ali; Reporte adicional de Joanna Plucinska en Londres, Mayaan Lubell en Jerusalén, Lisa Barrington en Seúl y Jonthan Landay en Washington D.C.; Editado en español por Natalia Ramos)