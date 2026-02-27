EEUU: refugiado casi ciego hallado muerto tras arresto de la Patrulla Fronteriza

El episodio desencadenó una investigación policial y protestas de las autoridades de la ciudad, quienes acusan a los agentes de haberlo abandonado sin avisar a su familia y sin ninguna protección para su seguridad.

Nurul Amin Shah Alam, de 56 años y con pocas palabras en inglés, fue detenido por agentes de la Patrulla Fronteriza el 19 de febrero después de ser liberado de una cárcel del condado. Obtuvo su libertad el mismo día después de que las autoridades federales determinaran que no era deportable. Luego, los agentes lo llevaron a una cafetería al norte del centro de Buffalo y lo dejaron allí, dijeron autoridades y activistas.

La familia, que inicialmente esperaba que saliera directamente de prisión, no fue informada de su liberación. El abogado de Shah Alam denunció su desaparición a la policía de Buffalo el 2 de febrero.

Shah Alam había trabajado anteriormente en la industria de la construcción en Malasia y vino a Estados Unidos con su esposa y sus dos hijos en busca de oportunidades, dijo a la cadena CNN un amigo de la familia.

El hombre, que no podía caminar sin un bastón, había estado en Estados Unidos solo unos meses antes de su arresto, dijo la Oficina de Asistencia Legal de Buffalo, que lo representó legalmente.

La primera detención, según la familia, se debió a un malentendido con la policía. Shah Alam había salido a caminar y estaba usando una barra de cortina como apoyo cuando se perdió y entró accidentalmente en una propiedad privada. Al no entender la orden de los agentes de abandonar el palo, fue detenido.

(ANSA).