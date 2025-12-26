EEUU: Regalo de Navidad de US$1.810 millones, premio récord en EEUU

Se trata de la segunda cifra más alta jamás ganada en lo que es una suerte de lotería de fin de año de Estados Unidos.

El ganador, según la ley de su estado, puede permanecer en el anonimato durante los próximos tres años, a menos que sea un político electo o un familiar directo.

Además, puede decidir si cobra el premio en un período de 30 años (con un pago inmediato y otros 29 pagos anuales posteriores que aumentarán un 5% cada año) o si recibe de inmediato un pago en efectivo de US$834,9 millones antes de impuestos.

El boleto ganador fue vendido en una estación de servicio de Murphy USA, en Cabot, no lejos de Little Rock.

"Felicitaciones al nuevo ganador del Powerball por un premio extraordinario que cambiará su vida", celebró Matt Strawn, presidente de la popular lotería.

"Queremos agradecer también a todos los jugadores que participaron: cada boleto comprado —destacó Strawn— contribuye a sostener programas y servicios públicos en todo el país".

Además del ganador que se convirtió en multimillonario, otros ocho jugadores ganaron un millón de dólares cada uno. Hubo además 114 premios de 50.000 dólares y 31 de 100.000 dólares.

El próximo sorteo será el sábado 27 de diciembre, con un pozo inicial de 20 millones de dólares. Millones de personas compran boletos semanalmente a pesar de que las probabilidades de ganar son muy limitadas: 1 entre 292,2 millones.

En los últimos años, en Estados Unidos los jackpots de las loterías han alcanzado cifras astronómicas, impulsados por cambios en los reglamentos y el aumento del precio de los boletos del Powerball y del Mega Millions.

Desde 2016 se han registrado premios superiores a 1.000 millones de dólares. El récord absoluto lo tiene California, con un jackpot de 2.040 millones de dólares ganado en 2022. (ANSA).