EEUU registra déficit récord de 145.000 millones de dólares en diciembre

WASHINGTON, 13 ene (Reuters) -

El gobierno de Estados Unidos registró un déficit presupuestario de 145.000 millones ⁠de dólares en diciembre, ⁠un 67% o 58.000 millones de dólares más que un año antes, debido a desembolsos récord que fueron inflados ⁠por los ‌cambios ​de calendario en los pagos

de beneficios y los ingresos, dijo el martes ​el Departamento del Tesoro.

El informe mostró que el crecimiento de los ‌ingresos de los aranceles del presidente Donald ‌Trump puede haberse estancado, ya ​que los ingresos aduaneros netos de diciembre totalizaron 27.900 millones de dólares, por debajo del rango bajo de 30.000 millones de dólares en los últimos meses, pero muy por encima de los 6.800 millones de dólares registrados en diciembre de 2024.

Los ingresos aduaneros netos de los tres primeros meses del ejercicio ⁠fiscal 2026, que comenzó el 1 de octubre, ascendieron a 90.000 millones de dólares, ​frente a los 20.800 millones del mismo periodo del año anterior.

El Tesoro dijo que después de hacer ajustes a los resultados presupuestarios de diciembre, tanto en 2024 como en 2025, el déficit de diciembre habría sido de 112.000 millones de dólares, una disminución de 14.000 millones ⁠de dólares o el 11% de la brecha presupuestaria de diciembre de 2024.

Unos ​32.000 millones de dólares en pagos de prestaciones de enero de 2026 se trasladaron a diciembre porque el nuevo año empezó en fin de semana, ‍mientras que 80.000 millones de dólares en pagos de prestaciones de diciembre de 2024 se trasladaron a noviembre de ese año. Sin embargo, el déficit declarado de 145.000 millones de dólares supuso un récord mensual, según un funcionario del Tesoro.

El ​déficit de los tres primeros meses del ejercicio fiscal 2026 sumó 602.000 millones de dólares, lo que supone un descenso de 109.000 millones (15%) respecto al mismo periodo del año anterior. (Reporte ‍de David Lawder; editado en español por Javier Leira)