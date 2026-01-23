EEUU: Reino Unido fulmina a Trump por dichos sobre la OTAN

En una entrevista con Fox News el jueves, Trump sostuvo que Estados Unidos "nunca necesitó" a la alianza atlántica y que sus socios permanecieron "un poco fuera de la línea del frente" en Afganistán.

El portavoz oficial del primer ministro Keir Starmer condenó los comentarios y afirmó que Trump estaba "equivocado" al reducir el rol de la OTAN y de las fuerzas británicas.

"Estamos increíblemente orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas y su servicio y sacrificio nunca serán olvidados", declaró.

El ministro adjunto Stephen Kinnock recordó que "muchísimos soldados británicos y de otros países europeos de la OTAN dieron su vida apoyando misiones lideradas por Estados Unidos en lugares como Afganistán e Irak".

"Cualquiera que intente criticar lo que han hecho nuestras Fuerzas Armadas y los sacrificios que realizaron está claramente equivocado", añadió en declaraciones a medios locales.

Gran Bretaña perdió 457 militares durante sus 20 años de despliegue en Afganistán.

Las declaraciones de Trump reavivaron tensiones dentro de la OTAN en un momento delicado para la alianza, marcada por la guerra en Ucrania y por la presión del mandatario estadounidense sobre varios socios europeos para aumentar su gasto en defensa.

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos fue el único país de la OTAN en invocar el Artículo 5 del tratado, que establece que un ataque contra uno de los miembros es considerado un ataque contra todos, lo que llevó a los aliados a respaldar a Washington en Afganistán.

Además de los 457 soldados británicos muertos, más de 150 canadienses, 90 franceses y 44 daneses perdieron la vida en el conflicto, una de las tasas más altas per cápita dentro de la alianza.

Kinnock subrayó que la OTAN es "la alianza de seguridad internacional más exitosa de la historia" y destacó el papel central de Estados Unidos y de sus socios europeos.

Las críticas a Trump también llegaron desde la oposición. El líder de los liberaldemócratas, Ed Davey, recordó que el actual presidente evitó cinco veces el servicio militar durante la guerra de Vietnam por razones médicas. "Evitó el servicio cinco veces. ¨Cómo se atreve a cuestionar su sacrificio?", escribió en la red X. (ANSA).