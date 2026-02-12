EEUU relajará más sanciones a la energía venezolana esta semana, dice funcionario

WASHINGTON, 12 feb (Reuters) - El Tesoro de Estados Unidos emitirá más permisos para relajar las sanciones a la energía venezolana esta semana, informó el jueves un funcionario del sector de la energía de la Casa Blanca.

Washington ha relajado las sanciones a la industria energética venezolana después de que las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente Nicolás Maduro a principios de enero.

"Tenemos muchas licencias generales, y esta semana habrá más", dijo Jarrod Agen, presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Dominio Energético de la Casa Blanca, en un evento de la Fundación para la Defensa de las Democracias. (Reporte de Timothy Gardner)