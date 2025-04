eeuu renunciará a buscar la paz entre rusia y ucrania si no ve avances, según rubio

(Añade contexto y cita)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejará de intentar negociar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania en cuestión de días, a menos que haya señales claras de que se puede llegar a un acuerdo, dijo el viernes el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

"No vamos a continuar con este empeño durante semanas y meses. Así que tenemos que determinar muy rápidamente ahora, y estoy hablando de una cuestión de días, si esto es factible o no en las próximas semanas. Si lo es, estamos dentro. Si no lo es, entonces tenemos otras prioridades en las que centrarnos también", dijo Rubio en París, tras reunirse con líderes europeos y ucranianos.

Rubio dijo que Trump seguía interesado en un acuerdo, pero que estaba dispuesto a pasar página si no había señales inmediatas de progreso.

Trump prometió durante su campaña electoral poner fin a la guerra en sus primeras 24 horas en la Casa Blanca. Tras asumir el cargo, moderó esa afirmación, sugiriendo un acuerdo para abril o mayo, a medida que aumentaban los obstáculos.

Los comentarios de Rubio subrayan la creciente frustración por la falta de avances en los esfuerzos por resolver la creciente lista de desafíos geopolíticos.