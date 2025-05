EEUU restituye registros para estudiantes internacionales, pero para algunos es demasiado tarde

Luego de que el gobierno del presidente Donald Trump le retiró su estatus legal en Estados Unidos, un estudiante perdió abruptamente su trabajo en un laboratorio en Houston y, temiendo ser detenido, regresó a su país de origen en el sur de Asia con un boleto de ida.

El gobierno de Trump luego revirtió su represión masiva contra los estudiantes internacionales, pero había un gran obstáculo. El estudiante no puede regresar porque su visa estadounidense fue revocada.

Sin ella, está "varado", dijo el estudiante, quien habló bajo condición de anonimato por temor a represalias.

A medida que el gobierno comienza a restituir los registros de los estudiantes, muchos enfrentan un camino desalentador y complicado para reconstruir sus vidas. Para aquellos que se fueron, no hay garantía de que puedan regresar. Otros han enfrentado dificultades para reinscribirse en la escuela y volver a sus trabajos.

La angustia mental por sus experiencias persiste, al igual que la sensación de vulnerabilidad. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ha ampliado los motivos para retirar el estatus legal de un estudiante, causando que muchos de ellos teman que puedan ser nuevamente el objetivo de tales medidas.

El gobierno retiró el permiso para estudiar en Estados Unidos a más de 4700 estudiantes internacionales esta primavera, con poco aviso o explicación. En audiencias judiciales, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional dijeron que revisaron los nombres de los titulares de visas de estudiante a través de una base de datos administrada por el FBI que contiene los nombres de sospechosos y personas que han sido arrestadas, incluso si nunca fueron acusadas de un delito o si los cargos fueron retirados.

En una audiencia judicial la semana pasada en Oakland, California, los abogados de los estudiantes internacionales buscaron obtener una orden judicial a nivel nacional que, dijeron, protegería a sus clientes y a otros alumnos en todo el país.

Pero los abogados del gobierno sostuvieron que eso no era necesario porque el ICE estaba enviando cartas de restitución del estatus migratorio a los estudiantes afectados. Probablemente tomará dos semanas para que todos los estudiantes reciban su carta, que luego puede compartirse con universidades y empleadores, dijo la fiscal adjunta Elizabeth Kurlan.

Los abogados de los demandantes dijeron que la carta no tiene sentido, argumentando que la nueva política del ICE sugiere que los registros de los estudiantes pueden ser eliminados a capricho. Tampoco hay evidencia de que el ICE haya pedido al Departamento de Estado que restaure las visas revocadas, subrayaron los abogados de los demandantes.

Estudiante que se fue de EEUU enfrenta larga espera para otra visa estadounidense

El hombre en Houston se fue aproximadamente una semana después de enterarse de que su estatus legal había sido revocado.

Por esas fechas, también recibió un correo electrónico en que se le indicaba que la visa que usó para ingresar a Estados Unidos había sido revocada. Cree que tal medida se debió a un caso de fraude de 2021 que fue desestimado. Durante casi una década había formado una vida en Estados Unidos, donde estaba inscrito en "entrenamiento práctico opcional", que permite a los estudiantes extranjeros quedarse y trabajar hasta tres años con sus visas de estudiante. En su país de origen, ahora está buscando trabajo y viviendo con su madre. El tiempo de espera para una entrevista de visa estadounidense es de al menos un año, dijo. Incluso si obtuviera otra visa, regresar será complicado debido a su situación financiera. Tenía un préstamo vehicular y tarjetas de crédito en Estados Unidos que no puede pagar después de perder su trabajo, y su puntaje de crédito ha disminuido desde entonces, explicó. "Revocar una visa o revocar un estatus SEVIS no sólo afecta el aspecto educativo de las cosas, afecta toda la vida", añadió el estudiante, quien ha lidiado con sentimientos de soledad y también con el duelo por la reciente muerte de su padre. SEVIS es la base de datos del Sistema de Información de Estudiantes y Visitantes de Intercambio que rastrea el cumplimiento de los estudiantes internacionales con su estatus de visa. Los estudiantes que dejaron el país pueden no haber conocido sus derechos o no haber tenido los recursos para contratar a un abogado, afirmó Ben Loveman, un abogado de inmigración. Ahora tendrán más dificultades para ser restituidos, dijo. "Hubo enormes consecuencias", dijo Loveman. Algunos estudiantes consideran nuevos riesgos de estudiar en EEUU Para un programador nepalí en Texas al que le fue revocado su estatus migratorio legal, la experiencia trajo a colación un error que pensó que había quedado en el pasado. El programador, que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias, fue arrestado hace cuatro años por conducir ebrio. Dijo que asumió la responsabilidad de sus acciones, realizando horas de servicio comunitario, cumpliendo libertad condicional y pagando multas. El juez le dijo que los registros podrían sellarse después de dos años, pero el caso parece explicar por qué fue objetivo de las autoridades de inmigración. "Cumplí con todo", dijo. "Si van a quitarme todo, al menos denme el debido proceso". Su estatus ha sido restituido desde entonces, y el programador, que está en un programa OPT, ha regresado a su trabajo. Pero el hecho no ha desaparecido de su mente. Si surgiera la oportunidad adecuada en otro país como Nueva Zelanda o Canadá, dijo que la tomará y se irá. Un estudiante de la Universidad Estatal de Iowa que también solicitó anonimato por temor a ser objetivo, dijo que está buscando opciones para dejar Estados Unidos, después de lo que describe como un "período oscuro". El estudiante de doctorado señaló que la revocación de su estatus migratorio legal lo llevó a un punto de quiebre mental. Tenía un boleto de avión de regreso a Bangladesh reservado. Apenas salía de su apartamento, y cuando lo hacía, sentía que lo estaban siguiendo. Atribuye su terminación a cargos pendientes en su contra por posesión de marihuana, pero dijo que no ha sido condenado. Después de la restitución de su estatus legal, recuperó su trabajo como asistente docente. Luego, tuvo que ponerse al día con la calificación de casi tres semanas de tareas para docenas de estudiantes. Aunque está aliviado de volver a la escuela, está seguro de su decisión de irse a finales de año, ya sea a casa o a Europa. El título no vale el riesgo de otra revocación de estatus, dijo. “¿Cuánto debo sufrir para continuar aquí?”, preguntó. —— La cobertura educativa de The Associated Press recibe apoyo financiero de diversas fundaciones privadas. AP es la única responsable de todo el contenido. Consulte los estándares de AP para colaborar con organizaciones filantrópicas, una lista de patrocinadores y las áreas de cobertura financiadas en AP.org. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.