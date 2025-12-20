EEUU restringe visa a funcionarios de Honduras por impedir recuento de votos

TEGUCIGALPA (AP) — Estados Unidos decidió el viernes restringir las visas a dos funcionarios hondureños por lo que dijo es una interferencia en el recuento de votos de las elecciones generales del 30 de noviembre en el país centroamericano.

En un comunicado, el Departamento de Estado estadounidense informó que revocó la visa de Mario Morazán, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, y rechazó la solicitud de visa de Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral. Ambos pertenecen al partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), de izquierda.

El Departamento de Estado alega que los dos están contribuyendo a “socavar” la democracia en Honduras al "impedir el recuento de votos”.

Casi 20 días después de que se llevaron a cabo las elecciones, los hondureños todavía no conocen los resultados en el nivel presidencial, debido a que, por el estrecho margen de votos que existe entre los dos candidatos en liza, el proceso se encuentra en una etapa de escrutinio especial que comenzó el jueves.

En esa etapa del proceso se están contabilizando 2.792 actas de los comicios presidenciales que presentan supuestas inconsistencias y errores que deberán ser subsanados, con el fin de tener un dato exacto del número de votos que definirán a un ganador.

Con el 99,85% del escrutinio hasta la fecha, el conservador Nasry Asfura, del Partido Nacional, encabeza ligeramente la votación con el 40,24% de los sufragios, frente al 39,64% del también conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

En un distante tercer puesto figura la candidata del oficialismo, Rixi Moncada, de Libertad y Refundación, quien lleva el 19,12% de los sufragios. Moncada no reconoce los resultados.

La restricción de visas, según explica el documento del Departamento de Estado, se realiza de conformidad con el artículo 221 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés).

En el documento también se menciona que se aplicaron “medidas para imponer restricciones de visa a otra persona por socavar la democracia en Honduras”.

Además, señala que esas acciones se toman bajo la Sección 212 de la INA, que en general prohíbe la entrada a aquellos cuyas actividades propuestas tengan consecuencias adversas potencialmente graves para la política exterior de Washington.

“Estados Unidos no tolerará acciones que socaven nuestra seguridad nacional y la estabilidad de nuestra región. Consideraremos todas las medidas apropiadas para disuadir a quienes impiden el recuento de votos en Honduras", agregó.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, escribió en su cuenta en la red social X que “las voces de 3,4 millones de hondureños deben ser respetadas y escuchadas”, en referencia a lo expresado en las urnas por el pueblo.

Oliver Erazo, analista y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), considera que la restricción de visas a funcionarios hondureños era algo que se veía venir “por sus actos antidemocráticos”.

“Los personeros del partido Libre (Libertad y Refundación), actualmente en el gobierno, son contrarios a los lineamientos de la política (norteamericana) establecida para El Salvador, Guatemala y Honduras”, manifestó.

Erazo considera que los dos funcionarios han actuado al margen de la ley, lo que “demuestra que están instrumentalizados los órganos de justicia” y mencionó que lo mismo sucede con el Ministerio Público.

En el caso de Ochoa, asegura que sigue arrastrando hechos del pasado, como el día que, en el marco de las protestas del 28 de julio de 2009, tras el golpe de Estado al expresidente Manuel Zelaya Rosales, participó en el acto vandálico en el que le prendieron fuego a la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa.

“Son actos que rozan la lógica, el buen comportamiento, pero sobre todo, son absolutamente respetuosos del marco constitucional-legal”, puntualizó.