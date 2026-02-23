EEUU retira al personal no esencial de la embajada en Beirut en medio de tensiones con Irán

Por Humeyra Pamuk

WASHINGTON, 23 feb (Reuters) - El Departamento de Estado está retirando al personal gubernamental no esencial y a sus familiares elegibles de la embajada de Estados Unidos en Beirut, informó el lunes un funcionario del Departamento de Estado, en medio de la creciente preocupación por el riesgo de un conflicto militar con Irán

"Evaluamos continuamente la situación de seguridad y, basándonos en nuestra última revisión, hemos determinado que es prudente reducir nuestra presencia al personal esencial", dijo un funcionario de alto rango del Departamento de Estado, que habló bajo condición de anonimato

"La embajada sigue funcionando con el personal básico. Se trata de una medida temporal destinada a garantizar la seguridad de nuestro personal, al tiempo que se mantiene nuestra capacidad para operar y ayudar a los ciudadanos estadounidenses", dijo el funcionario

Una fuente de la embajada estadounidense dijo que se había evacuado a 50 personas, mientras que un funcionario del aeropuerto de Beirut indicó que 32 empleados de la embajada, junto con sus familiares, habían salido del aeropuerto de Beirut el lunes

Estados Unidos ha reforzado su presencia militar en Oriente Medio, y el presidente Donald Trump advirtió el jueves que "ocurrirán cosas realmente malas" si no se alcanza un acuerdo para resolver la prolongada disputa sobre el programa nuclear de Teherán

Los intereses estadounidenses fueron atacados repetidamente en el Líbano en la década de 1980 durante la guerra civil de 1975-1990, durante la cual Washington responsabilizó al Hezbolá apoyado por Irán por ataques que incluyeron el atentado suicida de 1983 contra el cuartel general de los Marines estadounidenses en Beirut, que mató a 241 militares, y un atentado suicida de 1983 contra la embajada de Estados Unidos en Beirut, que mató a 49 empleados de la embajada. (Reporte de Humeyra Pamuk en Washington, Laila Bassam en Beirut y Tom Perry; Reportaje adicional de Doina Chiacu. Edición en Español de Manuel Farías)