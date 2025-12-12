EEUU retira las sanciones al juez Moraes del Supremo Tribunal Federal de Brasil

SAO PAULO, 12 dic (Reuters) - Estados Unidos retiró las sanciones que había impuesto al juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil Alexandre de Moraes, según un comunicado del viernes del Departamento del Tesoro.

Estados Unidos había sancionado a Moraes bajo la Ley Magnitsky Global en julio, castigando al juez que supervisó el proceso que llevó a la condena del expresidente Jair Bolsonaro por un intento de golpe de Estado.

El Gobierno del presidente Donald Trump había acusado a Moraes de militarizar los tribunales, autorizar detenciones preventivas arbitrarias y reprimir la libertad de expresión. (Reporte de Fernando Cardoso; edición en español de Javier López de Lérida)