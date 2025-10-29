EE.UU. retirará algunas tropas del flanco oriental de la OTAN, según Rumania

Por Luiza Ilie

BUCAREST, 29 oct (Reuters) - Estados Unidos tiene previsto reducir el número de tropas presentes en el flanco oriental de Europa, incluidos los soldados que iban a ser destinados a la base aérea rumana Mihail Kogalniceanu, dijo el miércoles el Ministerio de Defensa de Rumania.

El ministerio dijo que la decisión era esperada por los cambios en las prioridades de Washington, y que aproximadamente 1000 soldados estadounidenses seguirán de base en Rumania. Entre 1000 y 1200 soldados estadounidenses rotaron hace un mes y no serán reemplazados, según un comunicado.

Previamente, el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ya había comunicado a los aliados europeos de Washington que tendrían que asumir mayor responsabilidad por su propia seguridad, a medida que Estados Unidos se centra más en sus propias fronteras y en la región Indo-Pacífica.

"La decisión estadounidense es detener la rotación en Europa de una brigada que tenía elementos en varios países de la OTAN", dijo el Ministerio de Defensa.

El ministro de Defensa de Rumania, Ionut Mosteanu, dijo en una conferencia de prensa que la brigada contaba con soldados en Rumania, Bulgaria, Hungría y Eslovaquia.

Los lazos de Bucarest con Washington, dijo, seguían siendo fuertes y que la presencia aliada permanente se mantenía "considerable", con alrededor 3500 efectivos de la OTAN, incluidos soldados estadounidenses.

Añadió que Rumania había recibido de Washington un avanzado sistema de defensa antiaérea que mejorará la capacidad del país para protegerse de drones que penetren en su espacio aéreo.

El ejército de Estados Unidos dijo que la decisión de no reemplazar a las soldados estadounidenses que se marchan en Rumania no era "una retirada estadounidense de Europa o una señal de menor compromiso con la OTAN".

Pese a la preocupación en el flanco oriental de la OTAN por la posible reducción de la presencia estadounidense en la región, en un momento en que Rusia continúa en guerra con Ucrania, Trump dijo en septiembre que Washington podría aumentar su presencia de soldados en Polonia. (Reporte de Luiza Ilie en Bucarest; información adicional de Alan Charlish en Varsovia, Andrew Gray y Lili Bayer en Bruselas, Francesca Piscioneri en Roma; Andrius Sytas en Vilna, Octav Ganea y George Calin en Bucarest; edición de Alison Williams y David Holmes; edición en español de Sofía Díaz Pineda)